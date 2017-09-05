Canlı yayınlarda görülen, 10 saniyeye kadar varan gecikmeler YouTube'un yeni yöntemiyle bir kaç saniyeye kadar düşürüldü.

Canlı yayın işlemi, sandığınız gibi her zaman ‘canlı’ olmayabilir.

Video yayınları sıklıkla gerçek zamanlı gibi görünebilirler fakat, teknolojik zorluklar yayını güçleştirerek saniyelerce gecikmeye neden olurlar.

Ama artık durum değişti. YouTube artık bu gecikmeleri sadece birkaç saniyeye kadar düşürecek bir çözüm buldu.

Bugünden itibaren YouTube canlı yayıncıları yaptıkları yayının izleyicilere hemen hemen anlık olarak ulaşmasını sağlayacak yeni bir ‘ultra düşük seviyeli gecikme’ ayarını seçebilecekler. Daha önce yayıncıların yaptıkları yayınlar 10 saniyeye kadar gecikmeye maruz kalırken, yeni ayarla birlikte bu gecikme sadece birkaç saniyeye kadar düşecek.

Yeni hızlı canlı yayın imkanı birkaç tavizi de getiriyor beraberinde tabii. Zira YouTube’un gerekli verileri kullanıcıların telefonlarına aktarabilmesi için daha az zamanı olduğundan, izleyici tarafında RAM kullanımı daha da artabilir.

Yeni ‘ultra-düşük gecikme’ ayarı her canlı yayın durumu için uygun olmamakla birlikte YouTube yeni özelliğin izleyicileriyle çok sayıda iletişim kuran yapımcılar için kullanışlı olacağını söylüyor.

YouTube canlı yayın yapanlar için aynı zamanda yeni yorum moderasyon özellikleri de getiriyor sisteme.

Yapımcılar, yorumları otomatik olarak filtreleyerek reklam ya da taciz olması ihtimali olan gönderileri ayıklayacak olan yeni yorum moderasyon aracını kullanmaya başlayabilecekler. Yapımcılar geriye giderek YouTube’un sistemi tarafından işaretlenen yorumları bizatihi değerlendirebilecekler. Buna ek olarak yorumlarda yer alması istenmeyen kelimeler de filtrelemeye dahil edilebilecek.

Son olarak firma, Apple’ın ReplayKit aracıyla uyum sağlamak için iOS uygulamasını güncelliyor. Böylece kullanıcılar iPhone ekranlarını doğrudan YouTube kanallarına yansıtabilecekler. Bu özellik Apple’ın ReplayKit’ini destekleyen tüm iOS uygulamalarda çalışacak. Benzeri bir özellik halen Android platformda mevcut.