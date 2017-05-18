YouTube kullanıcıları eskiden canlı yayın yapmak için binlerce aboneye ihtiyaç duyuyorlardı fakat bu video platformu kısa süre önce canlı yayın için abone şartlarını kaldırarak güncellemelerini başlattı.

Raporun, YouTube ya da Google tarafından doğrulanmadığını belirtelim. Google, bu hafta I/O konferansında uzun bir güncelleme listesini paylaşmasına rağmen, kullanıcılar değişiklikleri tespit etti ve AndroidPolice'e söyledi. Son zamanlarda 10.000'in üzerinde olan ve 1000'e düşürülen abone limiti, bazı kullanıcılar için kaldırılmış ve muhtemelen yeni kullanıcılara sunulmaya devam edilecek. Abonelik şartları olmadan, doğrulanmış bir kanalı olan (ve son 90 güne ait canlı yayın kısıtlaması bulunmayan) herhangi bir YouTube kullanıcısı, YouTube uygulamasından canlı yayınını yapabilir duruma geliyor.

Şimdi, YouTube uygulamasının Android sürümünde, alt menüdeki kameraya tıklayarak kayıt seçeneklerine erişebilmek ve 1.000 abonesi dahi olmayan kullanıcılar için bile canlı yayın yapma seçeneği mevcut.

Twitch veya Facebook gibi sosyal medya platformları gibi diğer platformlar belirli sayıda izleyiciyi gerektirmiyor ve bu değişim, YouTube'un diğer video platformlarıyla rekabet etmesine yardımcı olabilir. Ancak bu özellik daha fazla kullanıcıya yayılmaya başladığından, YouTube'un kullanım şartlarını ihlal eden içeriği engellemek için nasıl bir politika izleyeceği belli değil. Örneğin, Facebook, yakın geçmişte birkaç suçun canlı yayınlanmasından sonra canlı videonun yanlış kullanımını bildirmek için 3.000 kişiyi daha işe alma planlarını açıklamıştı.

10,000'den daha az abonesi olan kullanıcılar, Mart ayında canlı yayın yapabildiklerini fark etti ve bu talimatlarla, 1.000 abone olanların uygulamanın canlı akışını sağlayabileceğini belirten resmi bir güncelleme geldi. Sayfa hala Youtube kanallarının 1.000'den fazla aboneye sahip olması gerektiğini söylüyor ancak YouTube, resmi gereksinim listesini güncellemeden önce bu değişikliği koruyabilir.