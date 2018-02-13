YouTube CEO'su: Logan Paul YouTube'dan Atılmayı Hak Etmiyor!

YouTube CEO'su Susan Wojcicki katıldığı bir konferansta gelen soru üzerine Logan Paul'un YouTube'dan atılmayı hak edecek seviyede bir şey yapmadığını belirtti.

Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul hakkındaki tartışmalar bitmek tükenmek bilmiyor. Japonya’da çektiği vlog sırasında intihar ormanı olarak bilinen bir bölgeye giden ve intihar etmiş bir kişinin cansız bedeninin görüntülerini videosunda paylaşan Paul’a dünyanın dört bir yanından tepkiler yağmıştı.

Konu ile ilgili son yorum YouTube CEO’su Susan Wojcicki’den geldi. Code Media konferansı sırasında moderatör Kara Swisher’ın ‘YouTube neden Paul’u platformdan atmadı?’ sorusu üzerine konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Wojcicki, Paul’un platformdan atılmayı hak edecek seviyede bir şey yapmadığını belirterek, ‘’Paul, üç uyarıya sebep olacak bir eylemde bulunmadı. İnsanları kafamıza göre platformdan atamayız. Bunun için bir politika ihlâlinin olması gerek. Bizim de sabit kurallarımız olmalı. Bu, bir tür hukuk kodu.’’ dedi.

Paul’un yayınladığı videoyu ‘zevksiz’ olarak nitelendiren Wojcicki, "Birinin zevksiz bulduğu bir video başkası tarafından aynı şekilde değerlendirilmeyebilir. Bizim tutarlı yasalarımız olmalı ve bunları milyonlarca videoya ve içerik sahibine uygulayabilmeyiz.’’ dedi. YouTube, Paul hakkında aldığı eleştiriler sonucunda YouTuber'ın gelirlerini önce yarı yarıya indirmiş, daha sonra ise geçici olarak dondurmuştu.

Yayınladığı video ilgiden çok tepki çeken Logan Paul, videoyu hemen yayından kaldırmış ve her bulduğu fırsatta özür dilemişti. 3 hafta kadar YouTube’a ara veren Paul, daha sonra bu molayı bir intihar bilinci videosu ile sonlandırmıştı. Yayınladığı ikinci içerikte ise eğlence temalı bir video yükleyen Paul, YouTube’ın gelirlerini yarı yarıya kestiğini belirterek abonelerinden yardım istemişti.