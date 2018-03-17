Youtube'un çocuk kullanıcıları sakıncalı içeriklerden korumak için geliştirdiği 'Youtube Kids' uygulaması, içerdiği komplo teorisi temelli videolar ile tepki çekti.

Youtube'un çocuk kullanıcılar için sunduğu ve sakıncalı içeriklere girmelerini engellediği 'Youtube Kids' uygulamasında yapılan bazı aramalar sonucu önerilen videolarda, birçok komplo teorisine ve korku ögesine rastlandı. Youtube yetkilileri konunun gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yaptı ve içerikleri sınıflandırıp filtrelemenin bazen zorlaştığını ve zaman zaman böyle ufak hatalar olabileceğini söyledi. Ardından söz konusu videolar 'Youtube Kids' uygulamasından kaldırıldı.

Bahsedilen sakıncalı içerikler arasında düz dünya teorisi videoları, piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığını anlatan videolar, dünyayı insan dışı bir ırkın yönettiğine dair videolar yer alıyor. Bu tarz videoların ve içeriklerin birçok yetişkini bile etkilediğini düşünürsek çocuklar için sakıncasını tahmin etmek çok da zor olmaz.

Çocukların oyuncak ve eğitim videoları izledikleri güvenilir bir platformda böyle videolarla nasıl bu tarz videolara çabucak erişebildiklerini görmek ise tedirgin edici. UFO araması yapıp uzaylılar ile ilgili eğlenceli oyun videoları bulmayı bekleyen kullanıcıların birden 'uzaylılar aslında bizi çoktan ele geçirdi' diyen bir video ile karşılaşmaları çokta olumlu karşılanacak bir durum değil gibi görünüyor. Neyse ki hatalar olsa da Youtube bu tarz içeriklere dair aldığı önlemleri her geçen gün arttırarak önlem alma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.