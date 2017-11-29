Video paylaşım ve yayın platformu YouTube’da video boykotları hız kesmeden devam ediyor. Son aylarda sayıları artmaya başlayan, çocuklara yönelik hazırlanmış fakat sakıncalı unsurlar barındıran videoların silinmesine devam ediliyor.

Google, video servisi YouTube’un çocuklar için de uygun olması adına çalışmalarına devam ediyor. Biliyorsunuz ki platformda çocukların benlik sağlığını bozabilecek çok sayıda sakıncalı video var. Bu videolar, gelecek nesli düşünce sağlıkları açısından oldukça tehlikeli içerikler ve adeta kurşunu ateşlenmeyen ve masum görünen silah gibiler. Özellikle cinsellik konusunda çocuklara yönelik içeriklerin sayısı artıyor.

Artık buna bir dur demek isteyen YouTube, kişilere tanıdığı ifade özgürlüğünün açtığı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Artık önceki yıllara göre, çok daha sert yayıncılık politikalarına sahip bir YouTube görmemizin nedeni de bu. Platform bu durumlar ve artan şikayetler üzerine yüzlerce kanalı ve onların yaklaşık 150.000’e varan videosunu sildi.

Ayrıca bu videoların paylaşıldığı yaklaşık 625.000 yorum da kaldırıldı.

Sakıncalı videolar, büyük firmalardan reklam almışlar:

Adidas ve Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank gibi birçok uluslararası kuruluş, söz konusu videoların başlarına kendi reklamlarını vermişler. Bu markaların reklam temsilcileri, skandal durum hakkında yorum yapmayı tercih etmediler.

Ülkemizin popüler YouTube kanallarından olan ve YouTube sistemini her videosunda durmadan eleştiren Yarekok’u bilirsiniz. Sürekli Örümcek Adam ve Disney prensesi Elsa’nın bulunduğu cinsellik içeren videoların sakıncalı durumlarından bahsediyor, YouTube’un bu tarz videolar yüzünden çöplüğe döndüğünü vurguluyordu. Nitekim haklı olmadığını kimse söyleyemez.

Örümcek Adam, Elsa, Mickey Mouse ve daha pek çok popüler çocuk karakterleri, çocuklar için hazırlanan bağımsız içeriklerde kostümlü insanlar tarafından canlandırılıyorlar. Artık psikopatlık seviyesine varan konuşmalar ve hareketler, çocukların cinsellik hakkında yanlış düşüncelere kapılmasını sağlıyor.