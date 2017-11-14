14 Aralık 2017 itibariyle, YouTube videoları izlerken ekranın üzerinde beliren önerilen video etiketleri ve bağlantıları artık gözükmeyecekler.

Beğenerek takip ettiğiniz bir içerik üreticisinin videolarını izlerken, konuya ya da videonun o kesitine benzer içeriklere kolayca geçmenizi sağlayan öneri bağlantıları görürsünüz. Bu bağlantılar sanılanın aksine otomatik değildir ve içeriği oluşturan kişi tarafından düzenlenirler. İlk defa mı duydunuz, daha önce hiç kullanmadınız mı, biliyordunuz fakat tıklamıyor muydunuz? Dert etmeyin; 14 Aralık’tan itibaren hiçbirini görmeyeceksiniz.

YouTube sunduğu bütün hizmetlerin istatistiklerini toplayıp, sonuçlara göre içerik düzenleyen bir politikaya sahip. Önerilen bağlantı istatistiklerine göre her 20 kişiden sadece 1’i bu bağlantıları kullanıyor. Yapılan açıklamalara göre kullanıcıların böyle pratik bir şeyi kullanmamalarının nedeni, o sekmeleri spam olarak algılamaları.

Google bu adımın çok fazla sorun teşkil edeceğini düşünmüyor. Çünkü izleyiciler için bağlayıcılığı olan bir özellik değil. Bunun yerine video sonunda çıkan diğer video kartlarının ve dış kaynaklı bağlantıların daha etkili olduğu açıklandı.

Diğer yandan böyle bir durum, daha önce yayınlanmış önerilen içeriklere fazlasıyla bağlı videoları kötü etkileyecektir. Bazı içerik üreticileri tıpkı ekran görüntüsü alınan kartlarda olduğu gibi önerilen sekmesini de el ile ya da çeşitli tasarımlarla işaret ediyor. Ancak önemli olanın izleyici eğilimleri olduğu fikrine biz de katılıyoruz.

14 Aralık’tan itibaren YouTube video erkanları daha temiz ve kullanıcı dostu bir hal alacak en azından önerilen içerik sekmesi bir anda video ortasında belirmeyecek.