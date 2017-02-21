Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a sunucu kaynaklı bir problemden dolayı yaklaşık 1 saat boyunca erişim sağlanamadı.

Dijital medya dendiğinde akla gelen ilk platform olan YouTube, bu akşam aniden gerçekleşen bir olayla birlikte ciddi bir erişim problemiyle karşı karşıya kaldı. Aniden gerçekleşen çökme olayıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca kullanıcılar YouTube'a erişemedi.

Türkiye saatiyle saat 21:00 sularında yaşanan olayda bilinmeyen bir nedenden dolayı YouTube'un Avrupa ve çevresindeki bazı bölgelere verilerin ulaştırıldığı sunucuların çökmesiyle birlikte YouTube'a erişmeye çalışan kişiler "500 Internal Server Error" hatasıyla karşılaştı.

Kademe kademe kullanıcıların tekrar erişim sağlayabilmesi ile birlikte 1 saat süren problem giderildi, şu anda YouTube'un sunucularına kullanıcılar sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.

YouTube neden çöktü?

YouTube yetkililerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken sunucularda kaynaklanan bu sorunun YouTube'un yeni arayüzünün tüm kullanıcılara uygun hale getirilmesi ya da yeni YouTube özelliklerinin YouTube sunucularına aktarılması olabileceği düşünülüyor. Öte yandan kullanıcı yoğunluğu ya da DDOS saldırısı gibi durumlarda da ortaya çıkabilecek bu sorunun asıl kaynağı şu an için belli değil.