YouTube'da 100'ün Üzerinde Resmi Nükleer Test Videosu Var!

ABD Federal Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı dünya çapındaki arşivleri tarayarak unutulmaya yüz tutmuş nükleer test videolarını kurtararak halka açık olarak yayınlıyor.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri resmi kayıtlara göre bugüne kadar 1.054 nükleer silah testi gerçekleştirdi ve sadece 1945-1962 yılları arasında kameralara yakalanmış 210 atmosferik nükleer test bulunuyor.

ABD Federal Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı (LLNL), dünyanın dört bir yanında arşivlerde unutulmuş ve bozulmak üzere olan 10 bine yakın nükleer test videosu olduğunu söylüyor ve bu videoları yok olmadan önce kurtarmak için çalışıyorlar.

LLNL resmi YouTube kanalına sadece bu hafta 62 adet nükleer test videosu yükledi. Silah fizikçisi Greg Spriggs, film uzmanları, arşivciler ve yazılım geliştiricilerden oluşan ekip son beş yılda 6.500 kayıt buldu, 4.200 film taradı ve 750 videoyu halka açık olarak yayınladı.

LLNL ilk büyük video paylaşımını bu yılın Mart ayında gerçekleştirmişti. Bu hafta yüklenen 62 video ise ikinci büyük toplu paylaşım oldu. LLNL’nin YouTube kanalında şu anda toplam 125 gizli sınıf atmosferik nükleer test videosu bulunuyor.

Nükleer test videoları yalnızca insanoğlunun yıkıcı gücünü göstermekle kalmıyor, ayrıca sanal nükleer test simülasyonları oluşturulmasına yardımcı oluyorlar. Birleşik Devletler resmi olarak 1992 yılından bu yana nükleer test gerçekleştirmeyerek bu simülasyonları kullandı.

Operation Teapot (Çaydanlık Operasyonu) kapsamında Turk 28141 nükleer silah testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz. Ayrıca Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı'nın YouTube kanalını buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.