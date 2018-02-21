Dünyanın en ünlü video platformu YouTube'da 2 milyar barajını aşan 21 videoyu sizler için paylaştık. Listede 19 video bir müzik klibiyken, iki video pek beklemediğiniz videolar olabilir.

YouTube, kurulduğu günden beri milyarlarca videoya ev sahipliği yaptı. Bazı videolar 100 izlenmeyi geçemezken, bazı videolar milyonlar hatta milyarlarca izlenmeye ulaştı. Bundan birkaç sene önce 1 milyar izlenme çok büyük bir rakamdı, ancak günümüzde düzinelerce videonun 1 milyar hatta 2 milyar izlenme barajını geçtiğini gördük. Bugün sizlere YouTube’da 2 milyar barajını geçen 21 videoyu sunacağız. Normal olarak videoların çok büyük bir kısmı bir dönem müzik piyasalarını sallayan şarkıların klipleri.

5 milyara Adım Adım

12 Ocak 2017’de yüklendiği günden bu yana 4.85 milyar izlenmeye ulaşan ünlü video YouTube’un en çok izlenen videosu konumunda yer alıyor. Karşınızda YouTube’un en çok izlenen 21 videosu:

21) The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey - İzlenme: 2.015 milyar

20) Wheels On The Bus - İzlenme: 2.072 milyar

19) Shakira - Chantaje (Official video) ft. Maluma - İzlenme: 2.096 milyar

18) OneRepublic - Counting Stars - İzlenme: 2.130 milyar

17) Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Video] - İzlenme: 2.140 milyar

16) Meghan Trainor - All About That Bass - İzlenme: 2.174 milyar

15) Adele - Hello - İzlenme: 2.235 milyar

14)Taylor Swift - Blank Space - İzlenme: 2.259 milyar

13) Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video) - İzlenme: 2.272 milyar

12) Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J - İzlenme: 2.303 milyar

11) Katy Perry - Roar (Official) - İzlenme: 2.422 milyar

10) Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona - İzlenme: 2.471 milyar

9) Taylor Swift - Shake It Off - İzlenme: 2.507 milyar

8) Maroon 5 - Sugar - İzlenme: 2.517 milyar

7) Маша и Медведь (Masha and The Bear) - İzlenme: 2.852 milyar

6) Justin Bieber - Sorry - İzlenme: 2.886 milyar

5) Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars - İzlenme: 2.956 milyar

4) PSY - GANGNAM STYLE - İzlenme: 3.099 milyar

3) Ed Sheeran - Shape of You - İzlenme: 3.265 milyar

2) Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth - İzlenme: 3.414 milyar

1) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee - İzlenme: 4.848 milyar