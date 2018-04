YouTube’da 5 Milyar İzlenme Barajını Geçen İlk Şarkı

Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Despacito şarkısı, YouTube'da yeni bir ilki gerçekleştirerek 5 milyar izlenmeyi geçen ilk video ve müzik klibi olmayı başardı.

YouTube’da en çok izlenen video, en çok izlenen müzik klibi, en çok izlenen düet gibi rekorları elinde bulunduran Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin Despacito şarkısı, yine bir ilke imza atarak dünyanın en büyük video paylaşım sistesi olan YouTube’da 5 milyar izlenmeyi aşan ilk video oldu.

Ocak 2017 tarihinde yayınlanmış olan Despacito, kısa sürede büyük bir kitle tarafından beğenildi ve son bir yıldır neredeyse tüm müzik listelerinin içinde kendine yer bulmayı başardı. Ritmi ve melodisi ile hemen her müzik kültüründen insanın beğenisini kazanmayı başaran şarkı, bu başarısını YouTube izlenme sayısı ile de pekiştirdi.

PSY’nin yaklaşık 5 yıl önce yayınlamış olduğu Gangnam Style şarkısı, 1 milyar izlenmeyi aşan ilk video olmuş ve uzun bir süre YouTube’un en çok izlenen videosu unvanını elinde tutmuştu. Fakat Wiz Khalifa’nın üç yıl önce yayınlanan See You Again şarkısı, rekorları alt üst ederek zirveye oturmuştu ki ardından Despacito geldi ve zirveyi elinden aldı.