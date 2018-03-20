YouTube üzerinden canlı yayın yapmak bugünden itibaren çok daha kolaylaşıyor. Herhangi bir aracı program olmadan webcam üzerinden yayın yapabileceğiniz güncelleme, büyük kolaylık sunuyor.

YouTube, bilgisayar üzerinden canlı yayın yapabilmeniz için farklı bir programa ihtiyacı ortadan kaldıran bir güncelleme yayınladı. Oldukça karmaşık kurulum adımlarına sahip programlar yerine, artık direkt olarak webcam üzerinden canlı yayın yapabileceksiniz. YouTube web sitesinin üst kısmında yer alan "Canlı yayını başlat" seçeneğini kullanarak veya direkt olarak youtube.com/webcam adresinden kolayca yayına başlayabilirsiniz, herhangi bir ek ayar yapmanıza gerek yok.

Sadece Google Chrome ile çalışan bu özelliğin, yakında diğer tarayıcılar için de sunulması bekleniyor. Bugüne kadar çok daha karmaşık adımları atlatarak YouTube'da canlı yayın yapabiliyorken, bugün itibariyle canlı yayın yapmak çok daha kolaylaştı. Bu özelliği bir süredir bazı YouTuber'larla test eden YouTube, oldukça olumlu tepkiler almıştı. Bu güncellemeyle beraber, YouTube'un canlı yayın dünyasındaki konumunun daha da güçleneceği ön görülüyor.

YouTube, yapılan bu güncellemeyle sunulan özelliğin, içerik üreticilerinin işini kolaylaştırmak yolunda atılan adımlardan sadece biri olduğunu söyledi. Yani bunun gibi kolaylaştırıcı uygulamaları gelecekte görmemiz muhtemel. Yakın geçmişte Asus, LG, Motorola, Nokia ve Samsung gibi üreticilerin kamera uygulamalarına da direkt olarak canlı yayın yapma imkanı getiren YouTube, bu ve benzeri güncellemelerle oldukça popülerleşen canlı yayın sektöründen güçlü bir pay almayı hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? YouTube'un getirdiği bu yeniliği beğendiniz mi?