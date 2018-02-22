Bir palyaço, birkaç balon ve çocuk bir oyuncu size masum gelebilir. Ancak bu videoda söz konusu ögeler çocukların psikolojisini darmadağın edecek şekilde bir araya getirilmiş.

YouTube, son yıllarda internetin en aktif içerik çöplüğü haline gelmeye başladı. Yabancı kanallar tarafından cinsel istismara kadar uzanan alt mesajlarla yayınlanan sözde çocuk içerikleri, büyük problem teşkil ediyorlar. Google her ne kadar bu içeriklerin önüne geçmeye çalışsa da kolayca görüntüleme ve abone kazanmaya çalışan yayıncıların umurunda olmayan şeyler var.

Dijital çağda yaşıyoruz, bu sebeple küçük çocukların ellerindeki tabletlerin, telefonların sayısı da her geçen gün artıyor. Mobil oyunların dışında çocuk izleyicilerin en çok vakit geçirdikleri platform ise YouTube. Hal böyle olunca tonlarca sakıncalı içerikle karşı karşıya kalıyorlar. Çoğu zaman ebeveynler bu durumun farkına bile varmıyorlar.

Çocuklara yönelik hazırlanan ve Pepe gibi karakterlere ait videoların yanında öneri olarak gösterilen bir video ise durumun hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Her Telden isimli YouTube kanalı ne yapmaya çalışıyor bilinmez fakat videodaki bazı ögelerin ne kadar moral bozucu olduklarını izleyince anlayacaksınız.

“HIRSIZ PALYAÇO GAMZEYİ AĞLATTI !!” adıyla ve bir çocuk şarkısıyla yüklenen video şöyle:

Eğer sonuna kadar dayanıp alıcı bir gözle videoya bakarsanız, gözünüze çok şey çarpmıştır. Bir palyaço figürünün, yaş sınırı olmayan bir videoda böylesine korkutucu bir şekilde çocuklara izletilmesi affedilemez. Ayrıca koltuk arkasından çıkıp çocuk oyuncunun saçına dokunması, gene aynı koltuk arkasından çıkıp kızın balonlarını patlatıp kaçırması gibi ögeler, çocuk psikolojisini derinden etkileyebilir.

Videonun 35 milyondan fazla izlenmesi, ülkemizdeki ebeveynlerin çocuklarına bu videoları açıp bir köşeye terk ettikleri gerçeğini de gözler önüne seriyor. Son derece masum görünen sayısız içeriğe sahip Her Telden kanalı, belirli bir konseptle yayın yapmıyor. Korsan program paylaşımından, baş karakterin Gamze adında bir kız olduğu sözde çocuk içeriklerine kadar her şey var. Üstelik abone sayısı da 200 binin üzerinde.

"KARDEŞİMİN KOLU KOPTU !!!" başlıklı ikinci bir video en az ilki kadar 'masum':

Çocuk içeriklerinin YouTube platformunda onay aldıktan sonra yayına girmeleri gerekiyor ve bu sorumluluk bizzat Google’a ait. Ebeveynlere düşen görev ise bundan daha fazla ve çok daha önemli. Her dakika binlerce saat videonun yüklendiği bir platformda, çocukların zihinsel sağlığını tehdit edecek içerikleri tespit etmek zor. Bu nedenle anne ve babaların üzerine büyük sorumluluklar düşüyor.

Çocuk gelişimi uzmanlarının da bu konuya el atıp anaokullarda ve ilkokullarda ebeveynlere dersler vermesi bile bir seçenek.

Yetişkin olduğumuz halde biz bile böyle içeriklerden rahatsız olabiliyorsak, çocukların zihinlerini nelerle doldurduğumuzu fark etmemiz gerekiyor.