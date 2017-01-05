YouTube’da Dislike Rekorları Kırmış, En ‘Beğenilmeyen’ 10 Video!

YouTube, dünyanın tartışmasız en fazla video barındıran servisi. En yeni fragmanlara, müzik kliplerine, oyunlarla ilgili bilgilere, kısacası görsel olarak aklımıza gelebilecek her şeye ulaşmak için ilk tercihimiz YouTube’a şöyle bir bakınmak olur. Bu videoların genel amacı ise insanların ilgisini çekeceği içerikler sunup beğenilerini kazanmak. Tabii bu beğeni bazen ciddi şekilde ters tepebiliyor; tıpkı aşağıda sıralayacağımız liste gibi.
YouTube’daki bu 10 video, tüm zamanların en çok dislike alan (beğenilmeyen) 10 videosu olma özelliğini taşıyor. Hazır gelmişken bir dislike da sizden gelsin :)
10- Ghostbusters Fragmanı
Like: 296 bin
Dislike: 1 milyon 30 bin
9- Nicki Minaj - Anaconda
Like: 2 milyon 840 bin
Dislike: 1 milyon 270 bin
8- Miles Cyrus - We Can’t Stop
Like: 2 milyon 670 bin
Dislike: 1 milyon 280 bin
7- Miles Cyrus - Wrecking Ball
Like: 3 milyon 477 bin
Dislike: 1 milyon 346 bin
6- Jacob Sartorius – Sweatshirt
Like: 562 bin
Dislike: 1 milyon 574 bin
5- PSY - Gangnam Style
Like: 11 milyon 816 bin
Dislike: 1 milyon 668 bin
4- CORTANDO O BOTÃO DO YOUTUBE
Like: 667 bin
Dislike: 2 milyon 258 bin
3- Friday – Rebecca Black
Like: 642 bin
Dislike: 2 milyon 457 bin
2- Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Fragmanı
Like: 564 bin
Dislike: 3 milyon 421 bin
1- Justin Bieber – Baby ft. Ludacris
Like: 5 milyon 633 bin
Dislike: 7 milyon 168 bin
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