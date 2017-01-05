YouTube’da Dislike Rekorları Kırmış, En ‘Beğenilmeyen’ 10 Video!

YouTube’un bu zamana kadar en fazla dislike alan (beğenilmeyen) 10 videosunu sıraladık.

YouTube, dünyanın tartışmasız en fazla video barındıran servisi. En yeni fragmanlara, müzik kliplerine, oyunlarla ilgili bilgilere, kısacası görsel olarak aklımıza gelebilecek her şeye ulaşmak için ilk tercihimiz YouTube’a şöyle bir bakınmak olur. Bu videoların genel amacı ise insanların ilgisini çekeceği içerikler sunup beğenilerini kazanmak. Tabii bu beğeni bazen ciddi şekilde ters tepebiliyor; tıpkı aşağıda sıralayacağımız liste gibi.

YouTube’daki bu 10 video, tüm zamanların en çok dislike alan (beğenilmeyen) 10 videosu olma özelliğini taşıyor. Hazır gelmişken bir dislike da sizden gelsin :)

10- Ghostbusters Fragmanı

Like: 296 bin

Dislike: 1 milyon 30 bin

9- Nicki Minaj - Anaconda

Like: 2 milyon 840 bin

Dislike: 1 milyon 270 bin

8- Miles Cyrus - We Can’t Stop

Like: 2 milyon 670 bin

Dislike: 1 milyon 280 bin

7- Miles Cyrus - Wrecking Ball

Like: 3 milyon 477 bin

Dislike: 1 milyon 346 bin

6- Jacob Sartorius – Sweatshirt

Like: 562 bin

Dislike: 1 milyon 574 bin

5- PSY - Gangnam Style

Like: 11 milyon 816 bin

Dislike: 1 milyon 668 bin

4- CORTANDO O BOTÃO DO YOUTUBE

Like: 667 bin

Dislike: 2 milyon 258 bin

3- Friday – Rebecca Black

Like: 642 bin

Dislike: 2 milyon 457 bin

2- Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Fragmanı

Like: 564 bin

Dislike: 3 milyon 421 bin

1- Justin Bieber – Baby ft. Ludacris

Like: 5 milyon 633 bin

Dislike: 7 milyon 168 bin