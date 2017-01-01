Geçtiğimiz Yıl YouTube'da En Çok İzlenen 10 Reklam Videosu

2016 yılında YouTube'da videolarında en çok gösterilen reklamları sizler için listeledik.

YouTube'da video izlerken hepimiz elbet bir reklama denk gelmişizdir. Kimi zaman can sıkan bir hal alabilen bu reklamlardan 2016 yılında en çok izlenen 10 reklamı sizler için sıraladık. 3 adet mobil oyun reklamanın bulunduğuı listemizde, bu sene kullanıcıların bol bol oyun reklamı izlediğini söyleyebiliriz.

Ayrıca listemizde yer alan 5 reklam videosunda super bowl olduğunu belirtelim. Dilerseniz lafı daha uzatmadan 2016 yılında en çok izlenen reklam videolarına yakından bakalım.

10. Skittles: "The Portrait" w/ Steven Tyler. Super Bowl 50 Commercial. (24.292.282 görüntüleme)

9. #Pokemon20: Pokémon Super Bowl Commercial (25.369.180 görüntüleme)

8. The Chase – Hyundai Super Bowl Commercial | The 2017 Hyundai Elantra (26.157.588 görüntüleme)

7. Always #LikeAGirl – Keep Playing (27.830.817 görüntüleme)

6. Mtn Dew Kickstart: Puppymonkeybaby | Super Bowl Spot (28.030.169 görüntüleme)

5. Clash Royale: Theme Song (Official TV Commercial) (38.348.812 görüntüleme)

4. Samsung Galaxy S7 and S7 edge: Official Introduction (46.426.623 görüntüleme)

3. Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More (58.680.032 görüntüleme)

2. Knorr #LoveAtFirstTaste (60.525.458 görüntüleme)

1. Official Mobile Strike Super Bowl 50 TV Commercial | Arnold's Fight [EXTENDED Edition] (103.012.472 görüntüleme)