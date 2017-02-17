YouTube’da Geçilemeyen Reklamlar Resmen Tarih Oluyor!

YouTube, aldığı karar ile 30sn süren ve geçilemeyen reklamlardan 2018’de vazgeçeceğini duyurdu.

Yeni nesilin ve genç neslin televizyon anlayışı yerine geçen YouTube, milyonlarca kanal ve milyarlarca içerik ile her gün daha da büyürken birçok kanalda bulunan reklamlar sebebiyle de izleyenler için çileden çıkabilecek bir hal alabiliyor.

30sn boyunca beklemeniz gereken ve ardı ardına çıkan reklamlardan kullanıcıların bunaldığını sonunda anlayan YouTube, 2018’de bu uygulamadan vazgeçeceklerini resmen duyurdu.

Şu anda bu reklamlardan kurtulmak için AdBlock vb eklentilere gereksinim duyarken, 2018 itibariyle AdBlock’a gerek kalmadan bizi çileden çıkardan birçok reklamı görmeyeceğiz. Fakat bu durum aynı zamanda kanalların da bir gelir kapısı olması sebebiyle gelirlerinin düşmesine işaret ederken, YouTube’un bu noktadaki alternatif çözümü ise şimdilik bilinmiyor.

Bakalım izleyen kesim için oldukça iyi ancak yayıncılar için bir sorun olabilecek bu reklam stili yerine nasıl bir sistem göreceğiz.