YouTube'da popüler çizgi filmlerin uyarlamaları gibi görünen binlerce video, çocuklar için uygun olmayan; rahatsız edici öğeler içeriyor!

Ebeveyn ve gazeteci Laura June, üç yaşındaki kızının izlediği çizgi film videolarında doğru olmayan bir şeyler olduğunu fark etti. Videoları dikkatli izlemeye başladığında ise, gördüğü şey oldukça rahatsız ediciydi. Kapak görseliyle Peppa Pig isimli sevimli domuzcuk çizgi filminden bir bölüm gibi görünen bu videolar, çocuklar edici aslında son derece korkutucu öğeler barındırıyor. Çünkü eğitici olması beklenen sevimli video, oynat tuşuna bastıktan arka planda ağlayan çocukların olduğu, elinde devasa şırıngasıyla beliren korkunç diş hekiminin Peppanın dişini çektiği bir videoya dönüşüyor.

Fark ettiği bu durumu kendi websitesinde yazan June, Peppa domuzcuğuna ek olarak, Disney çizgi filmi Frozen, Minions, Doc McStuffins gibi pek çok karakterin korkutucu videolarının bulunduğunu belirtiyor ve önerilen videolar yoluyla çocukların karşısına çıkabilecek bu videolardan korunmak için ebeveynlerin YouTube'un kısıtlı modunu kullanmaları tavsiye ediyor.

