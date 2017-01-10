YouTube'da Kesinlikle Takip Edilmesi Gereken Kanallar #8: Süper Penguen

Uzun bir süredir ara verdiğimiz takip edilmesi gereken kanallar listemize Süper Penguen ile devam ediyoruz.

Uzunca bir süredir YouTube’da takip edilmesi gereken kanallar listemize ara vermiştik. Artık değişen ve gelişen YouTube dünyasına farklılıklar katabilecek önerilerimizi sürdürüyoruz. Listemizin yeni konuğu ise Süper Penguen oluyor.

İlk sayısını 2002 yılında çıkartan Penguen dergisinin çocuklara özel ve “Türkiye’nin ilk ve tek çocuk mizah dergisi” versiyonu olan Süper Penguen’in YouTube kanalı olarak yayın hayatına başlayan Süper Penguen, Selçuk Erdem ve Erdil Yaşaroğlu ile açılışını yaptı.

Yukarıda görebileceğiniz video ile kanalın tanıtımını ve neler yapacaklarını açıklayan Penguen ekibi, aynı zamanda “Sesli Çizgi Roman” ve “Sesli Karikatür” tarzlarında içerikler üretecek. Aynı zamanda animasyonlar da sunacak olan Penguen ekibi, Süper Penguen dergisinin hareketli ve eğlenceli versiyonu olacak diyebiliriz.

Planları arasında haftalık hatta günlük videolar bulunan Penguen ekibinin videolarını merakla bekliyoruz. Tabii siz de Süper Penguen’e abone olmak isterseniz buradaki bağlantıdan kanala abone olabilir, Penguen’in Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarında da yazılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir de uygulamaları var tabii, o da hemen videonun aşağısında;