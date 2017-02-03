YouTube'da Kesinlikle Takip Edilmesi Gereken Kanallar #9: Stolk

Uzun bir aradan sonra tekrar başladığımız takip edilmesi gereken kanallar listemizin 9. konuğu Stolk oluyor.

Webtekno olarak bildiğiniz gibi “YouTube'da Kesinlikle Takip Edilmesi Gereken Kanallar” listemiz ile -herhangi bir reklam durumu içermeden- YouTube camiasında başarılı işler yapan kanalları tanıtmaktayız.

Şimdiye kadar Başka Bir Şey, Barış Özcan, Filmler ve Filimler, Tahsin Hasoğlu, Kamusal Mizah, Fubolist, Neden? ve Süper Penguen’e yer verdiğimiz önerilerimizin bugünkü konuğu ise Stolk oldu.

Başarılı oyuncu ve tiyatrocu olan, aynı zamanda ses sanatçılığı da yapan İbrahim Selim’in sunuculuğunda bir haber merkezi formatında videolar üreten Stolk, aslen din, dil, ırk, siyasi görüş gibi etmenlerin hiçbirini ayırt etmeden düzeyli eleştiriler ve göndermeler yapmasıyla ön plana çıkıyor.

“Komedi ya da eğlence insanı kurtarmaz, ancak hayatta kalmasına yardım eder.” mottosuyla yola çıkan ekip, gündeme ilişkin vurucu yorumlarıyla hem gülümsetiyor, hem de düşündürmeyi başarıyor. 22 Ekim 2016’da kurulan kanal, 9 Kasım 2016 ile start verdiği video serileriyle kitlelerin dikkatini çekmeye devam ederken şimdiden neredeyse 200.000 abone barajını geçmek üzere.

En popüler videosunun 625 bin izlenme ile “İçerde Miyiz?” olan kanal, sadece eleştiri değil, videolarının büyük bir çoğunluğunda bilgiler de veriyor. Örneğin İçerde Miyiz videosu ile İçerde’nin konusu, filmin konusunun nereden geldiği -hatta araklanan sanılan filmin de araklama olma konusu- gibi detaylara da değinen Stolk, YouTube Türkiye’nin yükselen yıldızlarından biri olmaya aday.

Eğer siz de Stolk’u takip etmek isterseniz buradaki bağlantıdan kanala ulaşabilir, Twitter ve Facebook adreslerinin yanı sıra Instagram üzerinden de takip ederek Stolk’un yeni videolarından ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.