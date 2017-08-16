YouTube'un Popüler Sıcak Su Challenge'ı Can Aldı!

YouTube'da her zaman düşüncesizce işler yapıldığının kanıtlarından birisi olan sıcak su videoları, bir çocuğun bu kişilere özenerek kaynar su içmesinden dolayı can aldı.

Son yıllarda YouTube’da video içeriği sunmak için birkaç tane kalıplaşmış yöntem var. Bunlar arasında en çok kullanılan yöntemde insanların birbirine karşı meydan okuduğu videolar. Acı biber cezalı challenge, kafaya yumurta vurmalı challenge gibi iddialara girilerek ikilinin birbirleriyle yarışarak eğlenceli videolar çekme çabalarından oluşuyor.

Bu videoları çekmesi ve izlemesi eğlenceli olsa da bu videoları izleyen küçük çocukları da göz önüne almak gerekir. Çünkü küçük oldukları için kendilerine çok fazla örnek arıyorlar. Yaşı küçük olan kardeşlerimizin bu kadar çok YouTube’a merak salmasının sebebi de bu zaten.

Son zamanlarda popüler olan vakalar sonucu çocukların sıcak su mücadelesi yaptıkları gözlemleniyor. Üstelik bu valakar tek kişinin başına da gelmemiş. Kaynar suyu arkadaşının kafasına döken, ya da challenge kapsamında kaynar suyu içmeye kalkan küçük çocuklar, bu şekilde hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve hatta kaybediyorlar.

Pazartesi günü, Bronx’ta yaşayan 11 yaşındaki Jamoneisha Merritt, uyuduğu sırada arkadaşı tarafından yüzüne kaynar su dökülerek yakıldı. Bunu yapan kişi arkadaşına zarar vermek istemiyordu, yalnızca YouTube’da sık sık gördüğü ve hiçbir zararının olmadığına inandığı “eşek şakası”nı yapıyordu. Temmuz ayında yine buna benzer bir olay yaşandı. Florida’da yaşanan bu olayda 8 yaşındaki Ki’ari Pope, kuzeninin challenge sonucu kendisinden kaynar su içmesini istemesinden sonra kendi solunum borusunu yakarak öldü. Yaklaşık 1 ay boyunca çeşitli solunum problemleri çeken Pope, öldüğü gece ailesine nefes alamadığını söyledi ve sonrasında bilinçsizce yere düştü.

Bu olaylarda suyu içmesini isteyen çocuk ne kadar suçlu? Bu çocuklar, çeşitli platformları takip ederek yeni şeyler öğreniyorlar. Özellikle YouTube’da küçük çocukların hayatını etkileyecek insanların daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Küçük kardeşlerimize hep beraber göz kulak olalım.