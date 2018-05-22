YouTube’da Resmi Olarak Film ve Dizi Yayınlayan Kanallar

Yayıncılık tarihini değiştiren, dizi ve film içeriklerinin dijitalleşmesi konusunda önemli bir mecra olmaya başlayan YouTube, artık yasal olarak pek çok dizi ve filmin yayınlandığı bir mecra haline geldi. Dizi ve filmlerin ücretsiz şekilde yayınlandıkları kanalları sizin için derlerdik.

YouTube, Google’ın uzun yıllardır sıkı bir şekilde denetlediği içerik akışına sahip. Yayıncıların lisansladıkları içerikler, artık platformda çok az yer tutmaya başladılar. Elbette hala bazı filmleri YouTube üzerinde farklı başlıklarla bulmak mümkün, ancak bunlar gözden kaçan içerikler ve korsan yayıncılık yapıyorlar.

Dönüşümün önünü alamayan yapımcı şirketler ise çareyi, ürettikler dizi ya da filmleri YouTube üzerinden yasal bir şekilde paylaşmakta buldular. Bir süredir dizilerin ya da filmlerin yayınlandıkları kanalların sayısı artıyor. Bu kanalların bir kısmı yayıncılara ücret ödeyerek içerikleri satın alıyorlar.

Listede yabancı filmlerin bulunduğu bir kanal yok, çünkü yabancı filmlerin büyük bir kısmı lisanssız bir şekilde, farklı başlıklarla paylaşılıyorlar. Bu kanallar YouTube tarafından kapatıldıkları için listeye dahil etmedik.

Diğer taraftan Türk televizyonlarında yayınlanmış ya da yayınlanmaya devam eden dizilerin bazıları, kendi isimlerine açılmış YouTube kanallarına sahip. Bu kanalları dizi isimlerini YouTube üzerinden aratarak bulabilir, kanal isminin yanında gri renkte tik işareti gördüğünüzde resmi olduklarını anlayabilirsiniz.

YouTube üzerinde resmi kanallar tarafından yayınlanmış dizi ve filmlerin bulunduğu diğer kanalları derledik:

Avşar Film:

Avşar Film bünyesinde çekilmiş pek çok filmi ve diziyi bulabileceğiniz bu kanal, son dönem Türk yapımlarını içeriyor.

Fanatik Film - Yerli:

Son dönem bazı Türk filmlerini kategori ayırt etmeksizin paylaşan bu kanalın, dini filmler, nostalji diziler ve çizgi filmler yayınladığı yan kanalları da var.

25 Film:

Yine son dönem Türk filmlerini bulabileceğiniz bir kanal olan 25 Film, ortak olduğu yapım şirketleri tarafından çekilmiş TV programlarını da bu kanal üzerinden paylaşıyor.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM):

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Güldür Güldür Show gibi programların yayınlandığı, Jet Sosyete gibi dizilerden kesitlerin olduğu, Bir Demet Tiyatro efsanesinden en komik skeçleri bulabileceğiniz bir kanal.

TRT Televizyon:

TRT'nin televiyon kanalında yayınladığı hemen hemen her dizi resmi olan bu kanaldan da aktif olarak paylaşılıyor.

The Documentary Network:

Biraz İngilizce yeteneğinizi zorlayarak rahatlıkla izleyebileceğiniz yüzlerce yabancı belgeseli bulabildiğiniz bir kanal.

Unutulmayan Diziler:

Bir dönemin efsanesi haline gelen Çiçek Taksi gibi dizileri bulabileceğiniz resmi kanal.

Arzu Film:

Birisi Tosun Paşa, Hababam Sınıfı falan mı dedi? Arzu Film, resmi olarak bütün efsanelerini bizimle paylaşıyor.

Erler Film:

Listemiz şimdilik bu kadar. Eğer sizin takip ettiğiniz ve gözümüzden kaçan kanallar varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz, iyi seyirler :)