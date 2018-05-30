YouTube'da Senelerdir Silinmemiş Porno Videolar Cirit Atıyor!

Belki de haber başlığı sizler için YouTube'daki kalitesiz içeriğe dikkat çekiyormuşuz gibi gelebilir, ancak YouTube'da belki de hiçbir şekilde dikkatinizi çekmemiş sayısız porno film mevcut.

The Sun gazetesinin yayınladığı makaleye göre, YouTube onca içerik filtresine ve çalışanına rağmen halen bünyesinde müstehcen içerikli ve yetişkinlere yönelik porno filmler barındırıyor.

Bu tür video içeriklerin isimlerini, sadece link yoluyla paylaşan ve paylaşılan sitedeki kullanıcıların bildiği kodlamalarla belirleyen kişiler, bu sayede rahatça içeriklerini paylaşabiliyor. Elbette burada bir soru geliyor akıllara: Yüklediğiniz videodaki 5 saniyelik sesin dahi telifini sorgulayan ve videoları bu sebeple silebilen algoritma, bu tür filmleri nasıl ayırt edemez?

Burada şu tip bir boşluktan söz ediliyor: YouTube'da bir listedeki bütün içerikler tek seferde şikayet edilemiyor. Bu tür porno içerikleri de birçok videodan oluşan listeler halinde yayınlandığı için; örnek olarak 200 videoluk bir listedeki videoların bir kısmı şikayet edilip silinse de listede bir takım videolar kalmaya devam ediyor.

İşin ilginç yanı, her gün bu tür videolara yenisinin eklenmesi. Bakalım YouTube bu konuyla ilgili herhangi bir önlem alacak mı.