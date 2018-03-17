YouTube'da Takip Etmeniz Gereken 6 Yabancı Yemek Kanalı

YouTube platformunda yer alan, Dünya'nın çeşitli yerlerinden 6 farklı yemek kanalını bir araya getirdik.

Zamanınızı boşa harcamak için YouTube'da milyonlarca içeriğe ulaşabilirsiniz, ancak bu sefer size bir önerimiz var: İlginç yemek kanalları. Normal şekilde yemek yapan veya tarif veren yüzlerce kanal bulabilirsiniz. Biraz daha farklı pişirme yöntemleri ve bazı ilginçlikler sunan kanalları sizin için derledik. İşte 'Nostaljik', 'Yenilikçi' ve 'Dünya Mutfağı' olarak üç farklı kategoriye ayırdığımız kanallar:

Nostaljik

Townsends

Bu kanal, sadece bir yemek kanalı değil. 18. yüzyıldaki yaşamı tekrar canlandıran kanalda, çeşitli tarihi olaylara tanık olabilirsiniz. Kanalın ilgi çekici videolarından biri olan "18. yüzyılda kahvaltı" adlı videoyu da sizinle paylaştık.

Great Depression Cooking

Yapımı kolay ve düşük maliyetli yemekler yapılan bu kanal, Clara adlı yaşlı bir kadın tarafından çekilen tariflerle dolu. Kanal adındaki 'depression' ise, tahmin ettiğiniz depresyon değil; ekonomik kriz. Kriz döneminde ailesine yaptığı uygun fiyatlı yemekleri paylaşan bu teyze, maalesef hayatını kaybetti. Onun anısını yaşatan kanalda çeşitli yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.

Yenilikçi

Hellthy Junk Food

En sevdiğiniz zararlı fast-food'ları tekrardan yorumlayan bu kanalda, yüzlerce video yer alıyor. Hiçbiri sağlıklı olmayan bu yemeklerden 'Pizza Cake' ise en ilgi çekici olanı. Evet sağlıklı değil dedik, başlığı tekrar okumanızda fayda var.

How to Cook That

Bu kanal, çeşitli pastalar ve tatlılar yapıyor. Ancak yapılan şeylerin hiç de tatlıya benzemediği kanalda; iPad keki veya Fortnite kasası gibi ilginç şeyler de yer alıyor.

Dünya Mutfağı

Grandpa Kitchen

'Hintli Dayı' adıyla popüler olan dayının birçok rakibi bulunuyor. Bunlardan biri de Grandpa Kitchen adlı kanal. Hijyenik olmadığı kadar samimi olan bu dayıların yemek yapmasını izlemek; yemekten daha zevkli.

Ice Cream Rolls

Tayland'ın meşhur sokak dondurması olan tava dondurmanın binbir çeşidini bulabileceğiniz bu kanalın videolarını izlerken, canınız kesinlikle dondurma çekecek.

Dünya'nın farklı yerlerinde çeşit çeşit yemekler yapan bu YouTube kanallarını nasıl buldunuz? Karnınızı acıktırabildik mi, yoksa bazılarını izlerken iğrendiniz mi?