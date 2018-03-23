YouTube'un ateşli silah videolarına karşı sert bir tutum sergilemeye başlamasının ardından ateşli silah incelemeleri gerçekleştiren bir kanal, videolarını PornHub'a taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Birleşik Devletler’de gerçekleşen ve 17 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan silahlı okul baskınının ardından bireysel silahlanma karşıtları tarafından eleştiri bombardımanına tutulan Google, hafta içinde YouTube politikasında bir değişikliğe gitmiş, silah ve silah aksesuarı kurulumu gösteren ve silah aksesuarı satışı gerçekleştiren videoları banlamaya başlamıştı.

Elbette ki bu durum ateşli silah temalı kanalların hoşuna gitmedi. Bir ateşli silah ve aksesuarları inceleme kanalı olan InRange TV, YouTube’un yeni politikasına karşı beklenmedik bir hamle gerçekleştirdi. Facebook aracılığı ile bir açıklama yayınlayan kanal, YouTube’un belirsiz politikaları nedeni ile videolarını cinsel içerikli video paylaşım sitesi PornHub’a aktarma kararı aldıklarını bildirdi.

PornHub, henüz InRange TV’nin videolarını kendi platformuna taşıması hakkında bir yorum yapmış değil. Dünyanın en büyük porno sitelerinden biri olan PornHub’ın ateşli silah inceleme videoları için nasıl bir politika izleyeceği merak konusu.