Youtube, son geliştirmesi ile kullanıcılarına daha rahat içerik değerlendirebilme imkanı sunuyor. Eklenen yeni parametreler ile kullanıcılar, içeriklerine dair verilere daha kısa yoldan ulaşabilecek ve daha rahat değerlendirmede bulunabilecek.

Youtube, kullanıcılarının kanalları ile ilgili verilere daha kolay ulaşabilmeleri için yeni bir geliştirme üzerinde çalışıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan proje, kullanıcıların kanallarını daha rahat geliştirmeleri ve görüntülenme sayısı gibi bazı verileri daha rahat değerlendirebilmeleri için tasarlandı. Bu sayede izlenme sayısını arttıracak adımlar atabilecek olan kullanıcıları son arayüzü kullanmak zorunda bırakmayan Youtube, dilerlerse bir önceki sürüm olan 'Creator Studio Classic'i kullanmaya devam edebileceklerini de ekledi.

Tüm görüntülenme verilerinin özetini içeren yeni bir pano ve yeni üç farklı parametre sunan bu geliştirme, kullanıcıların kanallarının performansını incelemesine kolaylık sağlıyor. Parametrelerden biri, içeriğin tahmini görüntülenme sayısını hesaplamak üzerine kurulu. Aynı zamanda kullanıcılara, ne tarz küçük resimlerin ve başlıkların daha çok tıklandığına dair bilgi veren bir başka parametrik hesaplama yöntemini de içeren geliştirmenin en kritik özelliği ise, aynı kullanıcı tarafından yapılan görüntülenmeleri saymayan ve gerçek izleyici sayısını görmeyi kolaylaştıran özelliği...

Henüz Beta aşamasında olan geliştirme, birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale gelecek. Önceki arayüzü kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar ise, yeni parametrelerden, sürüm güncellendikten birkaç hafta sonra faydalanmaya başlayacak. Bu yeni özelliğin, youtuberlar için ne kadar faydalı olacağı merak konusu. Sizce bu yeni güncelleme başarılı bulunacak mı?