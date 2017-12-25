Çocukların YouTube’da izlediği Karlar Prensesi Elsa ismindeki videolarda bulunduğu tespit edilen pornografik skeçler, çocuklar için ciddi tehlike oluşturabilirler.

Çocukarın en sevdiği filmlerden Frozen’deki Karlar Prensesi Elsa karakteri, son dönemlerde çocuklar için çok sakıncalı içeriklerle karşımıza çıkmaya başladı. Üstelik yalnızca Elsa değil, başka karakterlerde de aynı durum söz konusu.

ElsaGate skandalı olarak ifşa edilen konuyla ilgili konuşan siber güvenlik uzmanı Brett Lee, "Çok sakıncalı bir durumla karşılaştık. Geçtiğimiz hafta okullarda ebeveynlerle konuşmaya başladım ve konuştuğum ebeveynlerin tümünün bunun farkında olmadığını gördüm." dedi.

Elsa dışında Örümcek Adam, Elsa, Hulk gibi çizgi film karakterlerinin kostümleri giyilerek uygunsuz videolar üretildiği, bu videolarda çocuklara "cinsel davranışlar ve fetişler", "parçalanma", "yamyamlık" ve "kaçırma" gibi tehlikeli olguların aktarıldığı fark edildi. Bazıları çizgi film formatında üretilirken bazıları ise bu karakterlerin kostümlerini giyen yetişkinler tarafından üretiliyorlar. İlk dakikalarda pek bir şey yokmuş gibi görünse de ilerleyen dakikalarda işler epey değişiyor.

Reddit gibi büyük forum sitelerinde de olayın duyurulmasının ardından devreye giren YouTube, sözcüsüyle birlikte şu açıklamayı yaptı: "Videoların rahatsız edici olduğu konusunda uyarılmamızın ardından çabucak onları kaldırmaya çalıştık."

NOT: Videoları özellikle eklemedim, çok masum gibi görünüyorlar ama inanın hiç de değiller.