Buse Özer’in Elinden Çıkan 5 Mobil Oyun

Henüz 23 yaşında genç bir geliştirici olan Buse Özer, YouTube’dan izlediği videolar sayesinde geliştiriciliği öğrenerek birbirinden güzel 5 oyun yaptı.

Oyunlarını Play Store’dan Buse Games adıyla yayınlayan Buse Özer, Arcade türünde 5 oyunla karşımıza çıkıyor. Geliştiriciliği yalnızca video izleyerek öğrenmesine rağmen oldukça başarılı işler çıkaran Buse’nin bu 5 oyunu yalnızca Android platformunda bulunuyor. Tüm oyunlarını 1 yıl gibi kısa bir sürede geliştiren Buse, yakında oyunların iOS platformunda da yerini alacağını belirtti.

Şimdi bu oyunların hangileri olduklarına sırasıyla bir bakalım:

Hop Hop 2

6 farklı karakteri yönettiğiniz oyunda, yuvarlakların içerisinden geçip en yüksek puana ulaşmaya çalışacaksınız.

Hop Hop Color Cube

Oyundaki ‘küp’ karakterini atlatarak ilerleyeceğiniz oyun, zaman geçtikçe daha da zorlaşan bir mekaniğe sahip.

Dino Trex 2018

Chrome’daki meşhur T-Rex oyunundan ilham alınarak geliştirilen oyun, sonsuz koşu oyunu türünde. Toplam 3 farklı modda karşımıza çıkan oyundaki karakterlerden 2 tanesi renkli, bir tanesi ise orijinal Dino T-Rex görüntüsüne sahip.

Color Cube

Arcade ve bulmaca türünün bir arada harmanlandığı Color Cube’da nesneler fizik kurallarına göre hareket ediyorlar. Karakterin ağır çekimde ilerlemesi gibi özelliklere sahip olan oyunu aşağıdaki URL üzerinden indirebilirsiniz.

Tough Jumping 2

5 oyun arasında en çok indirilen oyun olarak göze çarpan sonsuz ilerleme türündeki bu oyunda amacınız, ulaşabileceğiniz en yüksek kata ulaşmak.