YouTube'dan İzlediği Videolarla Uçak Yapan Çılgın Mucit!

Bir kişinin kendi başına uçak yapması büyük yetenek isteyen bir şey. Fakat bir de bunu sadece YouTube'dan izlediği videolar ile yapması, bambaşka bir olay!

YouTube, neredeyse sınırları olmayan bir video platformu ve böylesine büyük bir platformda işinize yarayacak hemen hemen bütün videoları bulmak mümkün. Kimisi YouTube'u oynadığı oyunda, takıldığı bölümü geçmek için kullanıyor, kimisi istediği makyajı yapmak için, kimisi de basitçe bir yemek tarifi almak için.

Fakat Kamboçya'nın güneydoğusunda bulunan Svay Rieng eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki Pean Long, YouTube'u çocukluk hayalini gerçekleştirecek bir şeyin yapımı için kullanmış; bir uçak!

Çocukken gördüğü bir helikopterden sonra özellikle uçaklar olmak üzere hava taşıtlarına ilgi duymaya başlayan otomobil tamircisi Long, üç yıl boyunca YouTube üzerinden uçakların iniş kalkışı, uçuş simulasyonları ve uçak fabrikalarının sanal turlarıyla ilgili videolar izlemiş. Sonunda da genç adam II.Dünya Savaşı sırasında kullanılmış tek kişilik bir Japon uçağının benzerini yapmaya karar vermiş.

Kanat açıklığı 5.5 metre olan uçağı ile pirinç tarlalarının arasındaki toprak pistte uçağını havalandırmayı başaran Long, 50 metre yüksekliğe çıkmasının ardından her ne kadar yere çakılmış olsa da herhangi bir hasar almadan kurtulmuş.

Yaptığı uçağı uçurmayı başaran Long'un yeni hedefi, şimdi de bir deniz uçağı yapmak.