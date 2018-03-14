YouTube CEO'su tarafından açıklanan özelliğe göre YouTube, yanlış bilgi veren komplo videolarının altına konunun doğrusunu gösteren Wikipedia kartları gösterecek.

Dünyanın en büyük video içerik paylaşım platformu olan YouTube, tek başına bile uçsuz bucaksız bir evren. Milyonlarca eğlenceli ve bilgilendirici içeriğin bulunduğu bu platformda, kullanıcıların zihinlerini yalan yanlış bilgilerle dolduran videoların sayısının da az olduğu söylenemez.

Kullanıcılarını yanlış bilgilerden korumak isteyen Google, Wikipedia ile iş birliğine giderek platforma yeni bir özellik kazandırıyor. Bizzat YouTube CEO’su Susan Wojcicki tarafından açıklanan özellik çerçevesinde YouTube, komplo videolarını algılayarak altlarında konun gerçeğini açıklayan küçük Wikipedia kutucukları gösterecek.

Örnek olarak NASA’nın 1969 yılında Ay’a inişine dair bir komplo videosunun gösteren Wojcicki, videonun altında çıkan ve konu ile ilgili doğru bilgileri izleyicilere aktaran Wikipedia kutucuğunu da sunumunda gösterdi. Kutucuk, video ile video başlığı arasındaki bölümde görüntüleniyor.

YouTube’un yeni özelliğini South by Southwest Interactive Festival’de tanıtan Wojcicki, özellik hakkında şunları söyledi:

‘’Bu yeni özellik YouTube’da komplo teorileriyle bağlantılı videolar gördüğünüzde devreye girecek. Bu noktada komplo teorilerini tespit etmek için Wikipedia’nın hazırladığı ‘iyi bilinen komplo teorileri’ listesinden yararlanacağız. Videonun hemen altında içerikte anlatılanlarla bağlantılı ancak işin aslını ifade eden Wikipedia kutuları yer alacak.’’