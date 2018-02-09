YouTube, Logan Paul’un kötü davranışlarına devam etmesi üzerine, ünlü ismin kanallarındaki tüm reklam gelirini askıya alma kararı aldı.

YouTube, kısa süre önce intihar içerikli bir video yayınlayarak tüm dünyadan tepki toplayan Logan Paul’a çok ciddi bir yaptırım uyguladı. Son zamanlarda intihara karşı durmak için videolar çekmeye başlayan Logan Paul, görünen o ki YouTube’a göre tam olarak değişmemiş. YouTube, “davranış biçimlerinin yanlış olduğu” gerekçesiyle, bu sabah saatlerinde Paul’un kanallarındaki reklamları geçici olarak askıya aldı. Bu, Logan Paul’un bu süreç kalkana kadar YouTube’dan para kazanamayacağı anlamına geliyor.

YouTube tahminen Paul’a her ay 1 milyon dolardan fazla reklam ücreti ödüyordu. Bir YouTube sözcüsünün The Verge’e verdiği demeçte, “Dikkatle inceledikten sonra, Logan Paul’un YouTube kanallarındaki reklamları geçici olarak askıya almaya karar verdik. Bu çok rahat aldığımız bir karar değil, ancak videolarında çok geniş bir topluluğa reklamverenler için uygun olmayacak zarar verici davranışlar sergilediğine inanıyoruz” dedi.

YouTube’a göre bu olayın ardında yalnızca intihar olayı yok. Paul’un genel tavırları da reklamverenlerin YouTube’a karşı bir önyargı oluşturmasını sağlıyor. İntihar olayının dışında, diğer canlılara verdiği zararlarla insanlara kötü örnek olan Paul, özellikle geçen gün yayınladığı videoda, sanki daha önce yaptığı şeyler unutulmuş gibi bir tavır sergileyip canlı balığı öldürmesi ve bir ölü fareye tabancayla ateş etmesi, YouTube’un Logan Paul içerikleri için noktayı koymasına sebep oldu. Bu içeriklere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Paul’un kanallarındaki tüm reklamların durdurulması, YouTube’un Paul’a verdiği en sert ceza oldu. Bütün yaptığı yanlışlara rağmen hala aynı şeyleri tekrar eden Paul, YouTube’u bile çileden çıkartmayı başardı. Sizce YouTube, Paul’un kanalında reklamları askıya alarak doğru bir adım mı attı? Yorumlarınızı bekliyorum.