YouTube’dan Sonra Facebook da Çöktü!

Dün dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan YouTube’a erişilememe sorunu bugün de Facebook’u vurdu!

Dün dünyanın birçok yerinde YouTube’a erişim sorunu yaşandığından bahsetmiştik. Ülkemizde pek hissedilmese de dünyanın birçok bölgesinde yaşanan birkaç saatlik siteye erişme sorununun ardından bugün de Avrupa genelinde Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor.

Amerika ve ülkemizde pek hissedilmeyen bu durumda özellikle haber kaynağı bölümünde güncellemenin olmaması gibi bir sıkıntı göze çarptığı görülüyor. Hatta son dakikalarda Avrupa’da sorunun ufaktan çözüldüğü görülürken Asya ve uzak doğu bölgelerinde de benzer sorunlar rapor ediliyor.

Şu anda Facebook tarafından bir açıklama yapılmazken yaşanan sorunun sebebi de şu an için bilinmiyor. Hatta şu anda Facebook’un durum bilgisine göz atıldığında sorun olmadığı bilgisi verilmekte.