YouTube sosyal sorumluluk çalışmaları için farklı ülkelerden yayıncıları küresel bir birlikteliğe davet ediyor. Yeni dönem için 27 Değişim Elçisi belirlendi.

21. yüzyılda yayıncılığın tanımını değiştiren en büyük teknolojik atılımların başında gelen YouTube olumlu içeriklerle, eşitlikçi yaklaşıma ve nefret karşıtlığına teşvik için “Creators for Change” programını Eylül ayında duyurmuştu.

Irk, din ve cinsel yönelim gibi alanlarda 10 seminer ve sayısız sosyal projeye destek olmak amcıyla YouTube’da yayın yapan kanallardan 11 tanesi seçilmiş ve kanal sahipleri bu projelerde yer almak ve üretimde bulunmak amacıyla YouTube merkezine davet edilmişti. Şu an hala faaliyette olan ilk Değişim Elçileri grubu Endonezya gibi ülkelerde farklı vakif dernek ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon halinde faaliyet gösteriyor. İlk ekip arasında ülkemizden belki de en faydalı kanallardan birinin sahibi ve hikaye anlatış tekniği ile izleyiciyi kendisine kilitleyen Barış Özcan bulunuyordu.

Programın bir sonraki aşaması için YouTube’un işbirliği yapacağı yayıncılar açıklandı. Her biri farklı ülkeden ve birbirinde farklı tarzlarda içerik üreten 27 yaratıcı isim YouTube’un yeni Değişim Elçileri olacaklar.

Ülkemizden Kamusal Mizah kanalı ile “çok üst düzey bir mizah anlayışı” olan muhteşem ikili Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, kendi adıyla içinde her telden yayın yaptığı kanalıyla İlker Gümüşoluk 27 değişim elçisi arasında yer almayı başardılar. YouTube, yeni dönem Değişim Elçileri ile gerçekleştirmek istediği hedefi şu şekilde özetliyor:

Elçilerimizle birlikte, nefret ve aşırılık gibi zor konuları olumlu mesajlar yayan içeriklerle azaltmak istiyoruz. Bu konuda rol modellerini desteklemek çok istekliyiz. Değişim Elçileri, yeni projeler geliştirmeleri ve üretimlerini bir sonraki seviyeye taşımaları için ekipman ve üretim hibeleri alacaklar. Yaratıcıları bu yaz Londra, New York ve Mumbai'deki içerik stüdyolarında ağırlayacağız. Üç günlük uzun süreli kamplar, sosyal değişim videoları üretmek için çeşitli uygulamaları sunacak.

Türkiye’yi temsilen bir değişimin parçası oldukları için Özgür Turhan, Deniz Bağdaş ve İler Gümüşok’u Webtekno ekibi olarak gönülden kutluyoruz.

Listenin tamamına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.