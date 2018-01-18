YouTube: "Deterjan Yeme Videosu Atmayın!"

Gençler arasında her yeni gün bambaşka bir 'challenge' videosu gündeme oturuyor. Bu seferki fazlasıyla ölümcül ve YouTube bu videoları sitesinde görmek istemiyor.

Gençler arasında giderek popülerleşen Tide Pod Challenge adındaki bu yeni akım, bulaşık veya çamaşır makinelerinin kapsül biçimindeki deterjanlarını yemenizi gerektiriyor. İnsana "Ee, şimdi başın göğe mi erdi?!" diye sordurtan bu enteresan challenge videoları, yavaş yavaş YouTube semalarından silinmeye başlandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Twitter'da dönen bir muhabbet sonrası başlayan bu furya, çok geçmeden YouTube'a da sıçradı. 2 ay içerisinde binlerce genç, deterjan yerken video çekip YouTube'da paylaştı ve bu sebeple zehirlenenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. İzlerken suratların aldığı hal başta komik gelse de, insanların sağlıklarını ciddi oranda tehdit eden, dahası ölümle de sonuçlanabilecek bu saçmalığa YouTube da kayıtsız kalmadı ve konuyla ilgili girişimlerini başlattı.

YouTube'a konuyla ilgili çekilen videolardan raporlananların hızlıca silinmeye başlandığı ve 'deterjanların eşyaları temizlemek için' olduğu belirtilen açıklamada, 'Tide Pod Challenge' adı altında yüklenen videoların YouTube tarafından kaldırılacağı açıklandı. Deterjan yemenin neresi challenge, bu furya nasıl bu kadar tuttu anlamak güç. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın lütfen.