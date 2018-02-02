Bu hafta başlarında sosyal ağlarda dolaşan sıra dışı bir ekran görüntüsü YouTube tarafından doğrulandı. Ekran görüntüsünde bazı haber ajanslarının içeriklerinde ".... "kurum tarafından tamamen veya kısmen finanse edilmektedir" ifadeleri yer alıyordu.

YouTube videosunun oynatılması esnasında altta çıkan bir metin, bu hafta başında kullanıcıların dikkatini çekti. YouTube tarafından da doğrulanan görsele göre 'propaganda' içeren bir dijital haber ajansı videolarının altında yukarıdaki ifade gibi bir belirteç bulunacak. Bu durum genellikle devletler tarafından uygulandığı için YouTube, bu belirteçleri genel olarak devlet televizyonları yayınlarında kullanacak.

Konuyla ilgili olarak bir blog yazısı ele alan Geoff Samek, YouTube yetkilisi "Hedefimiz kullanıcıları, YouTube'da izlemeyi seçtikleri haber içeriğinin kaynaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için ek bilgi sağlamak" dedi. Daha önce Wall Street Journal tarafından ortaya çıkartılan uygulama, gazete tarafından "sahte haberler" sorununun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir şeklinde açıklandı. Gazete, ülkelerin komplo teorileri ve propagandasının çoğu zaman meşru haber kaynağı olarak göründüğünü söyledi.

Uygulama ABD'nin Public Broadcasting Service (PBS), Rusya'nın RT gibi birçok televizyon kanalının internet servislerini etkileyecek. Zira ABD'de istihbarat yetkilileri RT'yi "Kremlin'in başlıca uluslararası propaganda merkezi" olarak nitelendiriyor. Bu da Google'ın bir anlamda kendi ülke siyasetiyle doğru orantılı bir politike izlediğini gösteriyor.

Bu arada bu uygulamanın halihazırda yalnızca ABD'deki kullanıcılara görüneceğini de belirtmekte fayda var. Devlet tarafından finanse edilen haberlere ilişkin şeffaflığın artırılması bir dereceye kadar YouTube'un haber videosu çevresinde etkili olurken sahte haberler veya komplo teorileri gibi daha büyük sorunlarla mücadele edecek kadar ileri gitmiyor. Ancak şirket 2018 yılına ilişkin hedeflerinin ön sıralarına sahte haberleri engellemeyi eklemiş durumda.