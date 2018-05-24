Eskiden yalnızca YouTube telefon uygulamalarında olan direkt mesajlaşma özelliği, artık YouTube web'de de kullanılabilecek.

YouTube kendini geliştirmeye ve daha kullanışlı bir hale gelmeye devam ediyor. Önceden yalnızca telefonlarda olan direkt mesaj atma özelliğini, artık bilgisayarınızda da kullabileceksiniz. Bir web sitesi olan 9to5Google bu özelliğin oldukça kullanışlı olduğunu söyledi.

Avatar bölümünde soldan üçüncü kısımda bulan direkt mesajlaşma özelliği, YouTube bildirimleri ve uygulamalarının arasında bulunuyor. Direkt mesajlaşmayı kullandığınız vakitlerde beğendiğiniz ya da nefret ettiğiniz videoları anında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Şimdilik kopyalama ve yapıştırma özelliğiyle biraz daha meşakkatli olan masaüstü YouTube direkt mesajlaşma kısmı, mobile göre biraz daha basit kalıyor. Ancak telefon yerine bilgisayarınızdan mesaj atmayı seven biriyseniz, bundan sonra artık böyle bir seçeneğiniz de var.