YouTube, Ek Açıklamaları Kaldırıyor

YouTube, kendi özelliklerinden birisinin sonuna geldi: Ek açıklamalara olan destek yakında bitiyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, kendi özelliklerinden birini tarihe karıştırıyor. Google'ın en başarılı oluşumlarından YouTube, ek açıklama ekleme desteğini 2 Mayıs 2017'de bitirecek.

Video sırasında açıklama yazmak için kullanılabilen YouTube özelliği, aynı zamanda gereksiz yere ve rahatsız edici şekillerde kullanılabiliyordu. Örneğin, videoya tamamen yayılabilen açıklama boyutu, kişi videoyu durdurmak için videonun üzerine tıkladığında izleyiciyi yükleyenin ayarladığı bir web sitesine ya da bir videoya yönlendirebiliyordu. 2 Mayıs 2017'den itibaren bu tür hileciler bu kozu oynayamayacaklar.

Bildiğiniz gibi YouTube videolarında 'kartlar' uzun bir süredir kullanılıyor ve hem mobil hem de masaüstü platformlarda görülebiliyordu. Ek açıklamalar ise mobil platformlarda hali hazırda görünmüyordu. YouTube, kartlardan bu yana, ek açıklamaların desteğini bitirmek için çalışmalara başladığının sinyalini vermiş oldu. Zira kartlarla hem web sitesine yönlendirme yapılabiliyor, hem anket düzenlenebiliyor, hem bilgi verilebiliyor hem de istenilen video ya da oynatma listelerine atıfta bulunulabiliyor.

Bitiş ekranı desteği herkese sunulduğundan bu yana sıkça kullanılıyor. Ancak bitiş ekranını kullanmak isteyen kullanıcılar, şu anda dahi ek açıklamaları kullanamıyorlar. YouTube'un verilerine göre kartlar, ek açıklamalardan 7 kat daha fazla tıklanıyor.