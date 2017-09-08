YouTube, Galaxy S8 ve Note 8’de Cam Gibi Olacak!

Dev video paylaşım platformu YouTube hizmet kalitesini geliştiriyor. Samsung’un amiral gemileri Galaxy S8 ve Note 8, ilk HDR güncellemesini alan cihazlar oldular.

Artık mobil platformlardan daha çok video izlediğimiz ve telefonlarımızın bilgisayarlarımızdan daha iyi özelliklere sahip olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıl çıkan amiral gemisi telefonlar da ekranlarıyla gözleri kamaştırıyorlar. Hatta 4-5 yıl öncesinin orta seviye televizyonlarını cebimize sokmayı başardılar da diyebiliriz. Bu işin başında ise geçtiğimiz Mart ayında çıkardığı Galaxy S8 modeli ile piyasada fırtınalar estiren Samsung var. Öyle ki S8’in ekranı, yılın en iyi ekranı ödülünü Nisan ayında kaldırdı.

Google’ın gözbebeği YouTube ise mobil cihazlardaki bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Çünkü daha kaliteli ekranlar, daha kaliteli görüntüleri izlemek için varlar. Samsung’un son amiral gemileri S8 ve Note 8 ise büyük ihtimalle yakaladıkları yüksek satış grafiklerinden dolayı, YouTube'un HDR versiyonunun ilk kullanılacağı telefonlar olacaklar.

1080P çözünülürlükte ve 60 FPS videoları mobil platformda izlenebilmesi için yapılan güncelleme, ilk olarak Reddit ve SamMobile editörleri tarafından keşfedildi. Ayrıca dün gece sessiz sedasız dağıtılmaya başlandığıyla ilgili söylentiler de mevcut.

YouTube’un HDR desteğini zamanla LG G6 ve ya Sony Xperia XZ Premium gibi diğer HDR ekranlı telefonlar için de sunması bekleniyor.