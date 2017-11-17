YouTube, Geniş Ekranlı Telefonlara Uyum Sağladı!

Değişen mobil endüstri ölçülerine de uyum sağlamaya çalışan YouTube, mobil uygulamasını artık 16:9’dan daha geniş ekranlara da uyum sağlayacak şekilde güncellendi.

Dünyanın en çok izleyici kitlesine sahip video platformu YouTube, bu izleyicilerin büyük kısmını mobil dünyadan elde ediyor. Durum böyle olunca ekran boyutlarındaki değişimlere uyum sağlamak ve bazen bazı cihazlara özel olarak güncellemeler sunulması şart oluyor.

Akıllı telefon sektöründe ekranların en ve boy oranları büyük ölçüde değişmeye başladı. Özellikle Apple ve Samsun gibi öncü üreticilerin amiral gemileri, 16:9’luk standart oranı terk edip daha ince ve uzun tasarımlara geçmeye başladılar. Örneğin 18:9 ve iPhone ve Note 8’in oranı olan 18:5:9’luk oranlar, uygulamaların ekranlara uyumunu güçleştiriyorlar. Fakat standart, standarttır ve uyum sağlamak gerekir.

Geniş ekranlı cihazlarda, üreticilerin kendi geliştirdikleri çözüm yöntemleri, videoların yapısını bozuyordu:

Bazı üreticiler, söz konusu ekranlarda YouTube üzerinden video izlerken belirlen siyah çerçeveleri yok etmek için kendi araçlarını sunuyorlar. Ancak bu özellik YouTube gibi uygulamaların kendi içinde bulunmuyordu. Videoları ekran ölçüsüne göre kırpan yada genişleten-uzatan işlevleri YouTube, artık kendi uygulaması aracılığıyla sunacak. Dolayısı ile siyah çizgiler artık son bulacak.

YouTube’un ilgili güncellemesi, Galaxy S8 ve S8 Plus, Note 8, Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, iPhone X gibi amiral gemilerini ve birkaç tane alternatif üretici cihazını kapsıyor. Bugün itibariyle dağıtılmaya başlanan güncelleme, yakın zamanda tamamlanmış olacak.