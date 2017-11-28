İnternet ve Performans Dostu YouTube Go, Android'e Geldi!

Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı performans dostu mobil işletim sistemi Android Go için uygulamalarını bir bir uyarlıyor. Mevcut YouTube uygulamasından daha hafif olan YouTube Go, beta testlerinden çıktı ve artık Play Store’dan indirilebilir.

Yeni çıkan akıllı telefonlar hızlı olabilirler, ancak küresel kullanım oranlarına bakıldığında hala düşük performans gösteren cihazların çok yaygın olduğu görülüyor. Mobil uygulamalar, yeni çıkan amiral gemilere göre uyarlandıkça düşük sistem özelliklerine sahip telefonlar ağırlaşmaya başlıyor ve kullanıcıları isyan ediyorlar.

Google ise birçok üreticinin cihazı için sunduğu Android işletim sistemini, düşük performans sergileyen cihazlar için elden geçiriyor. Yakın zamanda kullanıcılara sunulacak olan olan Android Go, sistemin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle önce uygulamaları yapılandırmakla işe başlayan Google, en çok kullanılan uygulaması YouTube’u Go ailesine dahil etti.

YouTube Go, kullanıcıların videoları kaydetmelerine ve bunları telefonun hafızasından daha sonra da görüntülemelerine olanak tanıyor. Hatta bu videoları, Bluetooth aracılığıyla başka arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Yani performans dostu olduğu kadar, internet bağlantınızı sömürmeyecek faturaları kabartmayacak uygulamadan söz ediyoruz.

YouTube Go, Android 4.1 Jellybean ve daha yeni Android sürümlerinde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.