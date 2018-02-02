YouTube kullanıcılarının videoyu indirdikten sonra internete bağlı olmadıkları zamanda da kullanabilmelerini sağlayan YouTube GO, Türkiye dahil 130 ülkeye birden geldi.

Öncelikle YouTube GO’nun nasıl bir uygulama olduğundan bahsedelim. YouTube’un kota dostu uygulaması YouTube GO, videoları indirdikten sonra eğer internetiniz yoksa ya da bağlantınız yavaş olduğunda videoları izlemenize olanak sağlıyor.

Facebook Lite ya da Messenger Lite’ın YouTube versiyonu olarak da düşünebileceğiniz uygulamanın boyutu yalnızca 9,4 MB. 1 GB RAM'li cihazlarda verimli bir şekilde çalışmak üzere inşa edilmiş Android'in hafif bir sürümü olan YouTube GO, düşük özelliklere sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Videoları daha sonra izleyebilmenize olanak tanıyan YouTube GO ile video paylaşımı da yapabileceksiniz.

Şu an kararlı sürümü yayınlanmayan YouTube GO’un Android cihazlar için kurulumunu, aşağıdaki bağlantı(lar) ile gerçekleştirebilirsiniz.

YouTube GO’nun kullanıcılarına sağladığı tüm özellikler şu şekilde:

Verilerinizin Kontrolü Sizde Olsun

İster indirin ister izleyin

İndirmeden veya izlemeden önce videoları önizleyin

Videolarda ne kadar MB kullanacağınıza siz karar verin

Video İndirin

Videoları telefonunuza veya SD kartınıza indirin

Videoları arabelleğe almadan oynatın

İnternet bağlantınız yavaş olduğunda veya hiç olmadığında bile videolarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin

İndirdiğiniz videoları ekstra veri ücreti ödemeden defalarca izleyin

Anında Video Paylaşın

Etrafınızdaki arkadaşlarınız veya aile üyeleriyle paylaşın

Video aktarımında veri kullanılmaz

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