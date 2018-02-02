Öncelikle YouTube GO’nun nasıl bir uygulama olduğundan bahsedelim. YouTube’un kota dostu uygulaması YouTube GO, videoları indirdikten sonra eğer internetiniz yoksa ya da bağlantınız yavaş olduğunda videoları izlemenize olanak sağlıyor.
Facebook Lite ya da Messenger Lite’ın YouTube versiyonu olarak da düşünebileceğiniz uygulamanın boyutu yalnızca 9,4 MB. 1 GB RAM'li cihazlarda verimli bir şekilde çalışmak üzere inşa edilmiş Android'in hafif bir sürümü olan YouTube GO, düşük özelliklere sahip cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Videoları daha sonra izleyebilmenize olanak tanıyan YouTube GO ile video paylaşımı da yapabileceksiniz.
Şu an kararlı sürümü yayınlanmayan YouTube GO’un Android cihazlar için kurulumunu, aşağıdaki bağlantı(lar) ile gerçekleştirebilirsiniz.
YouTube GO’nun kullanıcılarına sağladığı tüm özellikler şu şekilde:
Verilerinizin Kontrolü Sizde Olsun
- İster indirin ister izleyin
- İndirmeden veya izlemeden önce videoları önizleyin
- Videolarda ne kadar MB kullanacağınıza siz karar verin
Video İndirin
- Videoları telefonunuza veya SD kartınıza indirin
- Videoları arabelleğe almadan oynatın
- İnternet bağlantınız yavaş olduğunda veya hiç olmadığında bile videolarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin
- İndirdiğiniz videoları ekstra veri ücreti ödemeden defalarca izleyin
Anında Video Paylaşın
- Etrafınızdaki arkadaşlarınız veya aile üyeleriyle paylaşın
- Video aktarımında veri kullanılmaz
- Süper hızlı: Saniyeler içinde video gönderin ve alın
Süper Hızlı! Daha Az Takılma Sorunu
- Artık videoların takılma sorununu dert etmeye gerek yok
- Daha az depolama alanı ile daha düşük hızlarda çalışmak üzere geliştirilmiştir
- Jellybean (Android 4.1) ve sonrası eski Android sürümlerinde çalışır