YouTube’un merakla beklenen özelliklerinden biri olacak olan yeni servisi YouTube Go, Hindistan’da beta testine başladı.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ancak buradan da görebileceğiniz gibi son günlerde birçok sorun ile uğraşan YouTube, yenilik bazında da gelişmeye deveam ederken YouTube’dan beklenen 3 önemli özelliği hepimiz bekliyoruz;

Arka planda çalışma Çevrimdışı izleme İndirebilme

Bu üç özelliği yavaş yavaş getirmeye çalışan YouTube, ilk olarak arka planda izleme ve dinleme özelliğini YouTube Red ile getirmişti. Şimdi ise sıra ikinci ve üçüncü hamleye geldi. Netflix’in geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Çevrimdışı Modu sayesinde dilediğiniz dizi ve filmi indirerek internet gereksinimi olmadan izleyebiliyordunuz. Şimdi de bunu geçtiğimiz günlerde YouTube Go adıyla duyuran YouTube, Hindistan’daki beta testlerine başladı.

Aynı zamanda APK olarak da ortaya çıkan YouTube Go, gördüğünüz gibi oldukça sade bir arayüze sahip. Şu anda “Video sahibi bu videonun kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin vermiyor” gibi bir uyarı vererek indirmenizi engelleyen YouTube Go için görünüşe göre ilerleyen günlerde kanallara indirme izni gibi bir durum gelecek.

Aynı zamanda SD kart’a kaydetme gibi de bir detayı bulunan YouTube Go’yu siz de denemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan APK olarak cihazınıza indirerek kurabilirsiniz.