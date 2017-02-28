YouTube, Günde 1 Milyar Saatten Fazla İzleniyor!

Dünyanın en popüler video servisinin elde ettiği değerler çok etkileyici. YouTube içerikleri, sayısız kullanıcı tarafından günde 1 milyar saatten fazla izleniyor.

YouTube'un en popüler içerikleri hakkında bilgi edinmek kolaydır: Kaç kez izlendiğini görmek için herhangi bir videonun altındaki sayacı kontrol etmeniz yeterli.

İzleyicilerin toplamda ne kadar süre izleme gerçekleştirdiklerini ve hangi YouTube kullanıcısının, hangi içerikle ne zaman ilgilenmeye başladığını bilmek ise daha zordur.

Ortaya dökülen bilgiler çok çarpıcı: Her gün bir milyar saatin üzerinde içerik dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından takip ediliyor. Bir milyar saatlik izlenme değeri yaklaşık 115.000 yıla karşılık geliyor.

Popüler video platformu için bu günlük değerin kısa süre içinde katlanmasını bekliyoruz: Malum, YouTube mobil canlı yayın akışı ile karşı karşıyayız. Canlı yayın akışını unutup yalnızca film fragmanlarını, müzik videolarını, yemek şovlarını, kullanıcı tarafından oluşturulan kurgu serileri, oyun kanallarını, bir yüzyıl önce bu tarihteki dünyada neler olduğunu izlemek istesek bile yarın yine milyarlarca saat bandını geride bırakacağız.