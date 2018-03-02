Google’ın şu anda beta aşamasında olan YouTube Hikayeler özelliğinde yeşil ekran gerektirmeden anlık olarak arka planınızı silebilirsiniz.

Google, şu sıralar YouTube’a hikayeler özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda beta aşamasında olan özellik, Snapchat, Instagram gibi sosyal medyalarda olduğu gibi YouTube’a da gelecek. Bu yeni özelliğin beta aşamasından çıkıp final sürüme ne zaman geçeceği bilinmiyor, ancak Google bu özelliği getirirken yanında çok önemli bir başka özellik daha getiriyor.

Görsel efektleri bol olan bir filmde, bir oyuncuyu yeşil perdenin arkasına ekler ve güçlü bilgisayarların yeşil ekranla oyuncuyu ayırmasını bekleriz. Eğer arkada yeşil veya mavi tarzında bir perde yoksa, arka planı temizlemek bilgisayar için çok zor olacaktır. Google, YouTube hikayeler özelliği ile tam da bunu getiriyor. Arka plan ne olursa olsun arka planınızı temizleyen uygulama, muhteşem bir kodlamayla, akıllı telefonunuzun kamerası iPhone X gibi derinlik hassasiyetine sahip olmasa da arka planı temizlemenize olanak tanıyor.

Bu video segmentasyon aracı, YouTube Hikayeler’i beta aşamasında kullanan tüm kullanıcılara sunuldu. Normalde bunu mobil ortamda ve sıradan bir RGB kamerayla yapmak çok zor. Görüntüyü hareketsiz kılarsanız yine bir derece bu imkanı yakalayabiliyorsunuz, ancak saniyede 30 kare gibi bir hız akıllı telefon için biraz fazla olarak kabul ediliyor. İşin içine Google mühendisleri ve elbette yapay zeka girince bu da imkansız olmaktan çıkıyor. Binlerce görüntü üzerinde bir sinir ağı kuran Google, yapay zeka desteği sayesinde omuz, saç, kol gibi bir insanın tüm uzuvlarını öğreniyor ve bu sayede arka planı temizleyebiliyor.

YouTube Hikayeler başlı başına çok merak edilen bir şeyken, böyle bir olay diğer şirketler için de örnek teşkil edebilir. Uygulamanın tüm YouTube kullanıcıları için çıkmasını bekliyoruz.