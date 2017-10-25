Bilimkur Dizisi HİLE, Yakında İzleyicinin Karşısına Çıkacak

Arkasında Filmler ve Filimler ekibinin bulunduğu HİLE dizisi, ilk sezonu ile çok yakında seyircinin karşısına çıkacak.

YouTube’da filmlere yaptığı eleştirilerle sağlam bir kitle edinmeyi başaran Filmler ve Filimler ekibinin hazırladığı bilimkurgu projesi çok yakında izleyicinin karşısına çıkacak. HİLE ismiyle çıkmaya hazırlanan dizi, 2016 yılının başlarından beri hazırlık aşamasındaydı.

3 sezon olarak duyurulan dizinin ilk sezonu 58 günlük çekimlerin ardından tamamlandı. Bölümlerin kaç dakika ve bir sezonun kaç bölüm olacağı şu an için bilinmiyor, ancak yakında yayınlanacak fragmanla kafamızdaki pek çok sorunun giderileceğini düşünüyorum.

Kolay kolay film beğenmeyen, yaptığı eleştirilerde yer yer sert olan Filmler ve Filimler ekibinin, bütçe ve imkanların izin verdiği kadarıyla sağlam bir proje ortaya koyacağına inancımız sonsuz. Aksiyon ve bilimkurgu tarzlarına mensup olacak HİLE’nin yazar ve yönetmenliğini Filmler ve Filimlerin arkasındaki isim olan Taha Ulukaya, nam-ı diğer Fox yapıyor.

Oyuncu kadrosunda Murat Şen, Neslihan Ulusoy, Ebru Sarıtaş, Sezer Soykök, Çiğdem Aydu, Cem Asan, Taner Şahin ve Andaç Ulukaya gibi isimler yer alırken, dizinin soundtrack çalışması ünlü rap sanatçısı Anıl Piyancı’nın ellerinde.

HİLE’nin Aralık ayında Filmler ve Filimler YouTube kanalında yayınlanacağı biliniyor, ancak kesin bilginin Kasım ayında yayınlanan fragmanla birlikte ortaya çıkması bekleniyor.

Filmler ve Filimler ekibinden imkanlar koşulunda son derece sağlam bir dizi bekliyorum.