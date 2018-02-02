YouTube, İçerik Oluşturuculara Yeni Düzenlemeler Getirecek

İçerik oluşturucular tarafından yüklenen videolarla ilgili yaptırımlar artacak ve gelir sağlamak zorlaşacak.

YouTube içerisine birçok farklı içerik yükleniyor ve bazı insanlar geçimlerini bu içeriklerden sağlıyor. Bazı gelişmeler içerik oluşturucuların işlerini kolaylaştırsa da, ara sıra ekmek kapılarını baltalayan kararlar da alınabiliyor. YouTube CEO'su Susan Wojcicki alınan kararla içerik oluşturuculara zarar vermemeye çalışacaklarını söyledi, ancak işler pek de öyle görünmüyor.

Daha önce getirilen yaptırımlardan sonra şimdi de, YouTube’dan izlenen videolar karşılığında, ödeme alınabilmesi için son 12 ayda, 4 bin saatlik izlenme ve bin abone edinme şartları getirildi. Yıllık olarak düşünüldüğünde, zaten büyük gelirler ve büyük izlenmeler elde eden kişiler için bu çok yüksek bir rakam değil. Ancak YouTube başlangıç seviyesinde olan kişilerin hevesini kırabilecek bir uygulamaya da adım atmış oldu.

Ayrıca YouTube’un haklarını elinde bulunduran Google, içerik inceleme ekibini 10 bin kişiye çıkartmayı hedefliyor. Yeni ekip hem yasaklı içerikleri daha iyi takip edecek hem de içerik oluşturuculara hızlı geri bildirim sağlayacak. Ancak Google’ın asıl amacı YouTube videolarını daha eğitici ve öğretici hale getirmek. Ceo Wojcicki,”İlerleyen dönemde YouTube daha ilgi çekici ve şeffaf hale gelecek.” dedi. Peki sizce içerik oluşturucular yeni düzenleme sonrasında ne gibi sıkıntılar yaşayacak?