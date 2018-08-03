Android Beta uygulamasını güncelleyen WhatsApp, YouTube ve Instagram videolarını WhatsApp üzerinden izlemeyi mümkün kılan resim içinde resim modu desteği getiriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android uygulaması için resmi içinde resim modunu geliştirmeye devam ediyor. Google Play Beta Programı aracılığı ile Android Beta sürümüne yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, YouTube ve Instagram videoları için resim içinde resim modu desteği getirdi.

Yeni özellik ile birlikte WhatsApp üzerinden bir YouTube ya da Instagram videosu gönderdiğinizde veya aldığınızda, bağlantı üzerindeki küçük resimde bir oynatma ikonu belirir. Bu ikona dokunduğunuzda video, küçük bir pencerede oynatılır. Böylece WhatsApp’tan çıkmadan videoyu izleyebilir, sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Resmi içinde resim modu, Instagram videolarını desteklese de Instagram Hikayeler’i desteklemez. Ayrıca WhatsApp, 2.18.234 sürüm güncellemesi ile YouTube ve Instagram videoları için resim içinde resim modu özelliğini uygulamaya eklemiş olsa da kullanıcıların hizmetine sunmuş değil. Şirket, özellik ile ilgili geliştirmelere devam ediyor.