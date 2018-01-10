2018’in ilk gününde 15 milyon aboneye sahip YouTuber Logan Paul, intihar eden bir insanın cesedine yaklaşarak şakalar yaptığı videoyu, o trajediden hiç çekinmeden kendi kanalından yayınlamıştı. YouTube, geç de olsa beklenen açıklamayı yaptı.

YouTube ve bütün internet tarihinin en büyük utanç vakalarından birisi 2018’e girdiğimiz ilk gün gerçekleşti. Eğlenceli içerikleri ve samimi tavırlarıyla tanınan internet fenomeni Logan Paul, 15 milyon aboneli YouTube hesabından inanması güç bir video yayınladı.

Paul, kardeşiyle birlikte gittiği Japonya’nın intihar ormanı olarak tüm dünya tarafından bilinen Aokigahara’ya gitti. Burada insanların hayatına son verdiği efsanesini içerikleri için kullanmak isteyen Logan, beklediği gibi uzun zaman önce kendini asarak intihar etmiş bir adamın cesedi ile karşılaştı. Yaşanan kısa süreli şokun ardından cesede yaklaşan ve nükteli tavrından vazgeçmeyen Paul, intihar mektubunu da okumaktan çekinmedi.

Bu içerik çoğu otorite tarafından YouTube’un ve Lagon Paul’un da intihar mektubu olarak lanse edildi. Büyük tepkiler toplayan Logan için 'intihar teşvikçisi' denmeye başlandı . Olay üzerine iki gün sonra pişmanlığını dile getirdiği bir özür videosu da yayınlayan Paul hakkında tartışmalar sürerken YouTube sessizliğini korudu.

Bugün beklenen açıklamayı Twitter üzerinden gerçekleştiren YouTube, “açık mektup” başlığı ile şu ifadeleri paylaştı:

"Topluluğumuza açık bir mektup:

Çoğunuz, yakın zamanda iletişim eksikliği yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Hayal kırıklığı yaşamakta haklısınız. Neler olduğunu bilmeyi istemek konusunda haklısınız."

"Herkes gibi, geçen hafta paylaşılan video için biz de üzüntü içindeyiz."

"İntihar şaka değil, teşvik sağlamamalı ya da itici bir güç olmamalıdır. Anna Akana’nın (YouTuber) mükemmel bir şekilde söylediği gibi: 'Bu vücut birinin sevdiği kişiye ait. Elinizde kamera ile intihar ormanına giremez ve zihinsel sağlığı tehdit edemezsiniz'"

"@YouTube'da kendi topluluklarını oluşturan içerik oluşturucularından daha fazlasını bekliyoruz, zira biz de bunu yaptığınızdan eminiz. Söz konusu o kanal topluluk yönergelerimizi ihlal etti, biz de harekete geçtik ve sonuçlarımızı inceliyoruz."

"Cevap vermemiz çok uzun sürdü, ancak söylediğiniz her şeyi dinledik. Bir içerik oluşturucusunun yaptığı tüm işlerin bütün topluluğu etkileyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, böyle bir videonun bir daha asla dolaşımda olmamasını sağlamak için attığımız adımları yakında paylaşacağız."

Açıklamalardan da anlaşıldığı üzere YouTube dahil herkes Logan Paul’a karşı bir tavır almış durumda. Buradan hareketle kendisinin eski neşeli içeriklerine devam etmesi halinde bile, önceki gibi sempatik karşılanmayacağı bir gerçek. Ara verdiğini söylese ve sonradan geri dönecek olsa da bu böyle.

Logan Paul’un YouTube kanalı olan Logan Paul Vlogs ise hala faliyet gösteriyor, eski içerikler izlendikçe sahibine para kazandırmaya devam ediyor.