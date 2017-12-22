YouTube iOS Uygulamasına Dikey Video Desteği Geliyor!

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YouTube iOS Uygulamasına Dikey Video Desteği Geliyor!
Google, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile YouTube iOS uygulamasına dikey video desteği geleceğini duyurdu.

Akıllı telefonlarımızı günün büyük bir bölümünde dik pozisyonda tutarız. Hal böyle olunca pek çok anlık videoyu da dikey olarak kayıt ederiz. Ne yazık ki dikey olarak kaydettiğimiz videolar YouTube’da 16:9 formatında olur ve asla tam ekran izleyemeyiz.
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Google, Team YouTube Twitter hesabından attığı tweet ile iOS uygulamasına dikey video desteği getireceğini açıkladı. Böylece dikey olarak çektiğimiz videoların yanlarında bulunan gereksiz siyah şeritlerden kurtulmuş olacağız.

YouTube’da herhangi bir dikey videoyu açtığınızda YouTube video oynatıcının arayüzü ekranın aşağısına doğru uzayacak. Böylece video orijinal formatında gösterilecek. Eğer yorumları okumak isterseniz oynatıcı standart boyutlarına dönecek.
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YouTube dikey video desteğini şu an için yalnızca iOS cihazlara sunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda Android uygulamasına da gelmesini bekleyebiliriz. Bu noktada Android platformunda bulunan farklı ekran formatları YouTube’un işini zorlaştıracaktır.

YouTube iOS uygulamasına dikey video desteğinin ne zaman geleceği şu an için belirsiz. Fakat Google’ın özellik için resmi bir açıklama yayınladığını düşürsek iPhone kullanıcılarının fazla beklemeyeceğini söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.slashgear.com/youtube-for-ios-adds-full-vertical-video-playback-21512680/
Etiketler: youtube
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