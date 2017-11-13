YouTube, iOS Uygulamasındaki Şarj Sorununu Kabul Etti!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, iOS uygulamasında aşırı ısınma ve şarj tüketimi sorununu resmi olarak kabul etti ve sorun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

iOS 11’in yayınlanması ile birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarının ‘şarj’ sorunları bitmek tükenmek bilmedi. Apple’ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü ilk yayınlandığında eski model iPhone’ların zaten yetersiz olan batarya kullanım ömürleri neredeyse yarıya inmişti.

Neyse ki bu sorun ilerleyen dönemde gelen bir güncelleme ile giderildi. Fakat hala giderilmeyen bir sorun var; YouTube uygulaması. iOS cihazlarda YouTube bataryayı, çölde su bulmuş bedevi gibi tüketiyor. İşin en kötü yanı ise sorunun iOS’ta mı yoksa YouTube’da mı olduğu hala belli değil.

Team YouTube Twitter hesabı bugün bir iOS kullanıcısının attığı tweet'e verdiği cevap ile sorunu resmi olarak kabul etmiş oldu. Bir kullanıcının iOS YouTube uygulamasındaki şarj ve ısınma sorunlarını artık çözün yazması üzerine Team YouTube, sorundan haberdar olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Şu anda kullanıcılar YouTube uygulamasında yarım saatlik bir video izlediklerinde %20 şarjlarının gittiğini belirtiyorlar. YouTube, bu konuya çözüm bulabilmek için çalıştığını açıkladı. Apple ise bir açıklama yapmayarak sorumluluğu üzerinden atmış gibi görünüyor. Eğer sizin de böyle bir şikayetiniz var ise, güncelleme gelene kadar videoları tarayıcıdan izlemenizi öneririz.