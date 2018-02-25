2012 yılında Gregory ve Mitchell tarafından kurulan ve izleyicilerden gelip, çok oy toplamış sorulara sempatik bir şekilde bilimsel açıklamalar getiren YouTube kanalı AsapSCIENCE'te yayınlanan, altyazısı Türkçe uyumlu 10 videodan bahsettik.

YouTube’un bilim ile alakalı kısmının en keyifli kanallarından olan AsapSCIENCE, günlük hayatımızda yaşadığımız olayları, standart bir insanın anlayabileceği dilde anlatıyor. Bilime biraz da olsa meraklıysanız, hazırladığımız içeriğe göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

1. Yemek yemeyi bırakırsak ne olur?

Yemek, birçok insanın favori meşgalesidir ki bu yaşamamız için gerekli olduğundan gayet normal bir durum. Ancak yemek yemeyi şu an bırakırsak, vücudumuzda neler olur? Videoda tam da bu konu ele alınmış.

2. İnsan korkudan ölebilir mi?

Çoğumuz korku sırasında yaşananları biliriz; hızlı çarpan kalp atışları, terleyen avuçlar ve düzensiz nefes alıp verme. Tüm bu etkiler insana tehlikeliymiş gibi geliyor ancak gerçekten ölümüne korkmak diye bir şey olabilir mi?

3. Kötü hatıralar silinebilir mi?

İster berbat bir ayrılık acısından, ister travmatik bir olaydan kaynaklansın, bazı hatıralar bizi ömür boyu bırakmaz. Peki istemediğimiz hatıraları tamamen silmenin bir yöntemi olsaydı, bilim bu kötü hatıraları silebilir miydi?

4. Böcek yemeli miyiz?

Pek çok insan böcekleri mide bulandırıcı bulur, özellikle de ağzımızda olduğunu düşününce. Ancak böcekler şu anda tükettiğimiz pek çok yiyecekten daha besleyici ve çevre dostudur. Peki bu küçük canlıları yemeli miyiz?

5. Rüyalarımızı kaydedebilir miyiz?

Yaşamımızın 6 yılını uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek, bazı rüyalarımızı hatırlarken bazılarını unutmak oldukça garip. Beynimiz geceleri ufak bir gezintiye çıkar ve en inanılmaz, en tuhaf ve rastgele görüntülerin bazılarını bize getirir. Bizler de pek çok bilim kurgu hikayesinde olduğu gibi rüyalarımızı kaydedip daha sonra izleyebilir miyiz?

6. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?

Bu soru, Antik Yunan’dan 21. yüzyıla kadar, insanlığın aklını en çok karıştıran sorulardan biridir. Ve hala da cevabı öğrenmek için can atıyoruz. Hangisi daha önce geldi? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?

7.Uçağın kapısı açılsa ne olurdu?

Uçağınızdaki koltuğunuzda rahatlamaya çalıştığınız sırada aklınıza korkunç bir düşünce gelir: Uçağın kapısı açılsa ne olur? Hepimizin aklına gelmiş olabilecek sorunun sempatik cevabı videoda.

8. Nasıl daha hızlı öğrenilir?

İster okula geri dönüyor olun, ister dil öğrenmek ya da enstrüman çalmak gibi yeni yeteneklere sahip olmak istiyor olun, yeni şeyler öğrenmek muhteşemdir. Ancak bilgiyi hızlı öğrenmek ve korumanın daha iyi bir yolu var mı?

9. Neden sürekli yorgunsunuz?

Bazı insanlar yaşam dolu ve enerjik iken, bazen yorgunluk ve uyku ile gün boyu savaşırlar. Peki neden sürekli yorgunsunuz? Herkesin başına bir dönem gelmiş olan sorunun cevabı videoda.

10. Sadece et yersek ne olur?

2.5 milyon yıl önce ilk eti yemeye başladık. İlk atalarımız meyveler ve çiçekler ile vegan diyeti yapıyorlardı, ancak daha çok tohum ve fındık yemeye başlayan atalarımızda yağ seviyesi çok yükseldi. Bunun sonucunda ise daha yüksek besin değeri ve lif içerdiği için et yemeye adapte oldular. Peki şimdi sadece et ile beslenirsek ne olur?

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