Yeni medyanın en köklü mecralarından birisi haline gelen YouTube platformunda yayıncılık yapmak isteyen gençler, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen “Kanalıma Hoş Geldiniz” yarışmasıyla 10.000 TL’ye varan ödüller için yarışacaklar.

YouTube Türkiye, günden güne yayıncı sayısı artan ve genişleyen izleyici kitlesiyle, gençlere kendi fikirlerini aktarma ve özgün işler başarma fırsatı sunuyor. YouTuber kavramının her geçen gün popülerleştiği ülkemizde bu işi severek yapmaya hazır olan 13-30 yaş arası gençler, yeni bir yarışma sayesinde destek şansına sahip olacaklar.

Türk Telekom’un sponsoru olduğu yarışma sanat, tasarım, kültür, teknoloji, dijital dönüşüm, sosyal medyada genç, yapay zeka gibi konular çerçevesinde gençlerin ürettikleri içerikler yarışacak. Katılımlar tek kişi ya da grup olarak gerçekleştirilebilecek.

Yarışma süreci tam olarak şu şekilde:

Başvurular, buradaki internet sayfası üzerinden 18 Nisan tarihine kadar alınacak. Sonrasında gerçekleştirilecek halk oylaması, 20 katılımcının finale çıkmasını sağlayacak. İnternet yayıncılığının kalitesini arttırmak için teşvik programı da içeren platform, yarışmada dereceye girenlere ödüller dağıtacak.

Finale kalan yarışmacılar, alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilecekler.

Tüm süreci yakından takip etmek için internet sitesini sık sık ziyaret etmeyi unutmayın, takipte kalın :)